Pätica osobností si prevzala ceny Kennedyho centra

BRATISLAVA 4. decembra (SITA/AP) - V nedeľu sa v americkom Centre Johna F. Kennedyho udeľovali ceny za celoživotné dielo umelcom, ktorých kvality si fanúšikovia môžu vychutnať tak vo filme ako aj v divadle.

4. dec 2006 o 10:05 SITA

Filmového režiséra Stevena Spielberga, spevákov Dolly Parton a Smokeyho Robinsona, hudobného skladateľa Andrewa Lloyda Webbera a dirigenta Zubina Mehtu pozvali na slávnostný večierok v Bielom dome ako čerstvých laureátov 29. výročných cien Kennedyho centra. Na večierku vzdali tejto slávnej pätici hold mnohí kolegovia a umelci. Steven Spielberg, získal dvoch Oscarov pre najlepšieho režiséra za filmy Schindlerov zoznam (1993) a Zachráňte vojaka Ryana (1998). Medzi jeho ďalšie známe filmy patria snímky ako Čeľuste (1975), Blízke stretnutie tretieho druhu (1977), E. T. - Mimozemšťan (1982) a séria filmov Indiana Jones. Dolly Parton, country speváčka, ktorá vystupuje už viac ako 40 rokov, je držiteľka ceny Grammy a účinkovala i vo filmoch ako Od deviatej do piatej (1980), The Best Little Whorehouse in Texas (1982) a Oceľové magnólie (1989). Spevák Smokey Robinson sa preslávil klasikami ako The Tracks Of My Tears, Tears Of A Clown či I Second That Emotion. Hudobný skladateľ Andrew Lloyd Webber sa narodil v Londýne a stál za zrodom hudby k muzikálom ako Cats, Fantóm opery, Jesus Christ Superstar a Evita. Je i držiteľom siedmich divadelných cien Tony a troch cien Grammy. Indický rodák Zubin Mehta bol hudobným režisérom Newyorskej filharmónie v rokoch 1978 až 1991. Viedol tiež Montrealský symfonický orchester a Losangeleskú filharmóniu.

vb;pe;xd