Šijem medveďov a zbieram hračky

4. dec 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Česká speváčka a vyučená krajčírka Lucie Bílá má rada rozprávky, zbiera hračky a šije plyšových medvedíkov. Cez vianočné sviatky sa teší najmä na rozprávku Tri oriešky pre Popolušku. Ako povedala pre agentúru SITA, je skôr "harrypotterová". "Pán prsteňov ma teda nevzal, to je na mňa príliš drastické, príliš veľa efektov, kriku a desu," dodala. Filmové a rozprávkové postavičky ju natoľko zaujali, že ich začala zbierať. Okrem nich má však slabosť na medvedíkov. "Mám aj medveďa, ktorý je so mnou od ôsmich rokov. Už vtedy bol odo mňa o tridsať rokov starší," prezradila Bílá. Dostala ho vraj ako malé dievčatko od tety susedky a má ho doteraz.

Svojich priateľov a ich deti obdarúva Lucie Bílá plyšovými medvedíkmi, ktorých sama šije. Hračky vyrábala donedávna z rôznych látok. "Keď už nebolo doma čo rozstrihať, tak som nakupovala mikiny. Teraz som objavila obchod s plyšom, tak som si ho nakúpila a medzi sviatkami budem šiť," povedala Bílá. Do šitia sa však bude musieť pustiť ešte pred sviatkami, pretože niektorí ľudia by chceli jej medvedíkov k Vianociam. Už ich ušila okolo 35 a stále ich má komu dávať. Ručné práce zlatú slávicu vraj vždy bavili. "Mám veľmi nabitý program, veľa projektov a plánov. Aby som to zvládla, potrebujem sa vyventilovať a šport pre mňa veľmi nie je. Ručné práce mi skoncentrujú myšlienky, vyčistia hlavu a odvedú pozornosť. Je to ako keď si sadnete k televízoru pozerať rozprávku," vysvetlila Bílá svoju záľubu.