Justin Timberlake získal hlavnú cenu na VH1 Big in 06 awards

4. dec 2006 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Americký spevák Justin Timberlake sa stal najlepším hudobným umelcom roka na udeľovaní cien VH1 Big in 06 awards. Odkedy opustil skupinu N*Sync, sa tento 25-ročný spevák veľmi cieľavedome pohybuje vo vodách showbiznisu. Iba za posledných pár mesiacov sa mu podarilo dostať na vrchol americkej hitparády Billboard hneď dvakrát - so singlami My Love a SexyBack. Cenu pre najlepšieho umelca Timberlakeovi udelili na základe hlasovania fanúšikov. David Hasselhoff si domov odniesol cenu pre najväčší návrat so singlom Jump in My Car, kým čerstvá slobodná mamička Britney Spears sa stala nositeľkou ceny "veľká mama". Paris Hilton, dedička hotelového impéria Hilton, získala titul "veľká mimo zákon", kým Kiefer Sutherland, hviezda seriálu 24 hodín, dostal cenu "veľká televízna hviezda". Na slávnostnom podujatí sa zúčastnili Eva Longoria, Kiefer Sutherland, Tommy Lee a Justin Timberlake. Na pódiu vystupovali umelci ako Fergie, The Fray a The Killers.