Take That sú znovu na vrchole

4. dec 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 4. decembra(SITA/Reuters) - Úspešná chlapčenská skupina Take That, ktorá v 90. rokoch dobýjala rebríčky hitparád a dievčenské srdcia sa znovu vracia na výslnie slávy. Vo Veľkej Británii sú s piesňou Patience na čele singlového rebríčka a so svojím comebackovým albumom Beautiful World na vrchole rebríčka predajnosti albumov. V doterajšej histórii kapely mali 8 singlov na prvom mieste singlového rebríčka a ich albumy patrili svojho času medzi najpredávanejšie. "Po 10 rokoch je to obrovský úspech," vyjadril sa Gennaro Castaldo z hudobnín HMV. "Spečatilo to ich triumfálny comeback a postavenie ikon vo svete populárnej hudby," pokračuje ďalej Castaldo.

Druhým najpredávanejším albumom za uplynulý týždeň je album Siempre kvarteta Il Divo. Na bronzovej priečke sa ocitli Oasis s albumom Stop The Clocks. Z 1. miesta na štvrté klesla írska skupina Westlife s The Love Album. Na 5. mieste figuruje Love legendárnych Beatles a hneď za nimi výberovka singlov kapely U2 U218 Singles.

Skladbe Patience od Take That tento týždeň dýcha na chrbát z 2. priečky spolupráca raperov Akona a Eminema v skladbe Smack That. Zo 16. priečky sa na tretiu vyšvihol hit Boogie 2Nite od Booty Luv. Z deviatej na 4. pozíciu postúpila Kanaďanka Nelly Furtado s piesňou All Good Things (Come To An End) a hneď za ňou sa umiestnil Justin Timberlake s nahrávkou My Love. Na 6. priečke je s tretím singlom Irreplaceable z albumu B´day Beyoncé a na siedmom bývalá členka skupiny Spice Girls Emma Bunton s piesňou Downtown. DJ Fedde Le Grand je ôsmy s Put Your Hands Up For Detroit. Škótska formácia The Fratellis sa na 9. miesto vyšvihla so skladbou Whistle For The Choir a prvú desiatku najpredávanejších a najhranejších skladieb na Britských ostrovoch uzatvára Muse s piesňou Knights Of Cydonia.