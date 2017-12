Do sekcie Azyl sa prihlásilo 216 filmov, sú známi aj víťazi

4. dec 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Sekcia Medzinárodného filmového festivalu Bratislava 2006 Azyl skrýva plejádu jedno a päťminútových krátkometrážnych snímok, ktoré ich autori prihlásili do samostatnej súťaže na MFF. "Zaregistrovali sme 216 filmov z 13 krajín,“ hovorí zostavovateľ sekcie Maroš Hečko. Podľa neho do finále a na festivalové plátno sa prebojovala dvadsiatka najkvalitnejších snímok, ktoré v nedeľu večer premietali v Palace Cinemas bratislavského Auparku. Navyše, všetci diváci dostali pri vstupe do kinosály CD nosič s kompiláciou najlepších krátkometrážnych snímok z predchádzajúceho ročníka MFF Bratislava.

Niektoré z filmov boli hrané, iné animované. Niektoré sa pokúšali o experiment, ďalšie o vytvorenie fikcie. Zopár autorov sa uspokojilo so zachytením okamihu, nálady či len poryvu citlivej duše. Medzi tvorcami krátkometrážnych filmov sa objavilo dokonca aj šesťročné dievčatko. Patrícia Rybárová pod vedením svojej lektorky nakrútila animovanú, minútu trvajúcu snímku nazvanú Ako lienka stratila bodku. Niektorí dospelí autori sa zase venovali fatálnym témam ako je napríklad zmysel, naplnenie či koniec života. A na svoje si prišli aj recesisti a ľudia so zmyslom pre humor.

Víťazom spomedzi päťminútových filmov bola animovaná snímka Martina Snopka Pik a Nik. Druhú cenu získal film Jano režiséra Miroslava Rema zo života bratislavských bezdomovcov a tretí bol animovaný videoklip k piesni Andreja Šebana s názvom Dom pec z dielne dvoch 13-ročných Adamov - Kubicu a Kulíška. Spomedzi jednominútových filmov získala najvyššie ocenenie Umelá inteligencia Ashota Haasa o tom, ako sa preniesol boj o prežitie zo živočíšnej ríše do sveta robotov. Druhú priečku obsadila Samoľúbosť Radoslava Bieleka, ktorý si vystrelil sám zo seba a tretiu Hypertrofia Francúza Duong Dang-Thaia. Špeciálnu cenu udelila aj festivalová porota, ktorá vybrala extrémne vulgárnu snímku Šimijé s Csongorom Kassaiom, Stanom Dančiakom a hudbou rapera Rytmusa.

