Plesovú sezónu tradične otvorí Ples v opere

4. dec 2006 o 15:58 SITA

BRATISLAVA 4. decembra (SITA) - Prestížny Ples v opere, ktorého hostiteľom je spoločnosť Orange Slovensko, otvorí bratislavskú plesovú sezónu 13. januára. V roku 2007 sa uskutoční už siedmy ročník tohto vrcholného spoločenského podujatia. Priestory Slovenského národného divadla budú hostiť a zabávať takmer 600 osobností kultúrneho, spoločenského i politického života. Ples v opere a tým aj plesovú sezónu otvorí slávnostným úderom na gong hviezda večera. Súčasťou programu budú tanečné, baletné a spevácke vystúpenia domácich a zahraničných interpretov. Záštitu nad Plesom v Opere preberá Čestný plesový výbor, ktorý je garantom vysokej spoločenskej úrovne podujatia.

Plesu bude tradične predchádzať exkluzívna módna prehliadka Orange Fashion, ktorá predstaví trendy na nastávajúcu plesovú sezónu. Bude 7. decembra v priestoroch Palugyayovho paláca. Orange Fashion už po tretíkrát prinesie inšpiráciu pre veľké plesové toalety očami domácich i svetových módnych tvorcov. Modelky predvedú spoločenské šaty z dielne Veroniky Hložníkovej, Jozefa Klíra a výber z kolekcie Valentino módneho domu Alizé.

Hostia módnej prehliadky Orange Fashion budú mať príležitosť vidieť mužský i ženský pohľad na spoločenské šaty pre dámy a počuť, čo si o móde, jej trendoch a rozmaroch myslia módni návrhári zo Slovenska a Čiech. V úlohách modeliek zažiaria na móle aj herečky Monika Hilmerová, Mirka Partlová a Kateřina Brožová. „Orange Fashion je príležitosťou pre dámy načerpať nápady na originálne večerné šaty, aby boli na plesoch krásne, očarujúce a jedinečné,“ uviedla Andrea Cocherová, riaditeľka úseku komunikácie a značky spoločnosti Orange Slovensko.

O vizáž modeliek v nádherných róbach sa postarajú slovenský make up artist Alex (Alexander Branislav Hromek) a Iva Tokárska, ktorá bude dohliadať nad vizážou modeliek pre Jozefa Klíra. Celkový imidž modeliek dotvorí hairstylistka – kaderníčka Renata Márová a salón BDC. Hudobným hosťom módnej prehliadky Orange Fashion bude talentovaná americká speváčka Nicole McCloud, ktorá spolupracovala s umelcami ako Bruce Springsteen, Mick Jagger, skupinou Kool & The Gang, Stievie Wonder, Tina Turner či Paul Young. Speváčka sa predstaví v sprievode jazz bandu Mila Suchomela, ktorý patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov slovenského jazzu.