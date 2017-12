Vyhlásili európske filmové ceny za rok 2006

VARŠAVA – Nemecký film s názvom Das Leben der Anderen (Životy ostatných) získal ocenenie za najlepší európsky film roka 2006. Slávnostné odovzdávanie cien Európskej filmovej akadémie (EFA) sa uskutočnilo v sobotu večer vo Varšave.

5. dec 2006 o 11:00 (tasr)

Dej víťaznej snímky režiséra Floriana Henckela von Donnersmark z čias komunistického režimu sa odvíja okolo aktivít bývalej východonemeckej tajnej polície Stasi. Film získal aj ďalšie dve ocenenia, a to odmenu za najlepší mužský herecký výkon pre Ulricha Müheho a cenu pre najlepšieho scenáristu, ktorú udelili autorovi scenára, ktorý je zároveň režisérom víťaznej snímky.

Režisérskou osobnosťou roka 2006 sa stal Španiel Pedro Almodóvar za komediálnu drámu Volver (Návrat). Jeho krajanka, hollywoodska hviezda Penelope Cruz si odniesla ocenenie za najlepší ženský herecký výkon za hlavnú úlohu v tom istom diele. Volver priniesol úspech aj Albertovi Iglesiasovi, ktorý sa stal Skladateľom roka a Josému Luisovi Alcainemu, ktorý sa však o cenu pre najlepšieho kameramana podelil s Barrym Ackroydom (za snímku Kena Loacha The Wind That Shakes the Barley – Vietor v jačmeni).

Cenou za celoživotné dielo EFA poctila poľského rodáka, režiséra Romana Polanského, ktorý napríklad režíroval aj svetoznámy, Oskarom ocenený film Pianista. Výročné odovzdávanie cien EFA sa uskutočnilo už po 19. raz.