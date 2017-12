Gwyneth Paltrow má radšej britský ako americký životný štýl

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Americká herečka Gwyneth Paltrow, v súčasnosti žijúca vo Veľkej Británii, sa vyjadrila, že preferuje britský životný štýl a zanevrela na ten americký. "Zbožňujem spôsob ...

5. dec 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Americká herečka Gwyneth Paltrow, v súčasnosti žijúca vo Veľkej Británii, sa vyjadrila, že preferuje britský životný štýl a zanevrela na ten americký. "Zbožňujem spôsob života v Británii, v porovnaní s Amerikou nie je taký kapitalistický. Ľudia sa permanentne nebavia len o práci a o peniazoch. Počas spoločných stretnutí pri večeri sa rozprávajú o zaujímavejších témach," povedala v rozhovore pre víkendovú prílohu portugalského denníka Diario de Noticias. "Páči sa mi život v Británii. Briti sú inteligentnejší ako Američania a majú lepšie mravy," uviedla 34-ročná hollywoodska hviezda, ktorá žije v Londýne s frontmanom skupiny Coldplay Chrisom Martinom. Jej blízkou susedkou je americká popová diva Madonna, ktorá už 6 rokov žije v Británii po boku svojho manžela Guya Ritchieho. "Madonna je ako moja staršia sestra. Všetko to, čím som prešla a čo som prežila, to ona na svojej koži pocítila 10-násobne bolestnejšie a dlhšie. Dáva mi rady ako vedieť povedať nie a ako sa o seba postarať," tvrdí Paltrow. Nie je jediná z herečiek, ktorej sa zapáčil život na starom kontinente. Možnosť sťahovania do Británie zvažuje aj rockerka Courtney Love. Informácie zverejnil portál monstersandcritics.com.