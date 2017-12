My nie sme pozadu, ani v kríze, my sme mimo

5. dec 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - V českej kinematografii sa hovorí o tvorivej kríze. „Nemáme festivalové filmy,“ uviedol v dnešnej diskusii v rámci MFF Bratislava riaditeľ Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti Jiří Králík. „My nie sme pozadu, ani v kríze, my sme mimo,“ zhodnotil naopak situáciu slovenského filmu riaditeľ slovenského MFF ArtFilm Peter Hledík.

V Českej republike vznikne ročne okolo 25 filmov, z ktorých sa uchytí asi desať. Slovenskí filmári nenakrútili za rok 2006 ani jeden hraný film. Ako uviedol riaditeľ MFF Bratislava Peter Nagel, momentálne akoby na Slovensku hraný film neexistoval, ale na druhej strane tu všetko funguje. „Na papieri máme všetko,“ dodal.

Peter Hledík si myslí, že Slovensko stratilo prirodzené filmové zázemie v dôsledku privatizácie štúdií na Kolibe. Nagel ho doplnil, že sa o ňu mali uchádzať predovšetkým filmári. Otázka nakrúcania slovenských a českých filmov však súvisí aj s financiami. Podľa českého režiséra a producenta Václava Marhoula je v oblasti kinematografie zlá finančná situácia ako na Slovensku, tak aj v Česku a o peniaze sa musia tvorcovia biť. Rozdiel však vidí v tom, že v Českej republike má film prestíž. Hřebejkove a Svěrákove snímky dosiahli miliónovú návštevnosť a podnietili sponzorov. U nás sa pohybuje maximálna návštevnosť filmov okolo 180 tisíc divákov, avšak ide o zahraničné snímky. Státisíce ľudí pritiahli do českých kín aj „kameňákové“ komédie Zdeňka Trošku, pričom o ich kvalite mnohí polemizujú.

Podľa Marhoula na Slovensku chýba film, ktorý by zabodoval. „Slovensko potrebuje taký veľký komerčný úspech v kinách, aký urobili v Českej republike Jan Hřebejk a Svěrák,“ uviedol. Zároveň dodal, že jeden veľký úspech všeobecne podnieti podnikateľské sféry na sponzoring filmu. Ako však povedal Hledík, na to, aby ľudia začali chodiť do kina, je potrebných viac filmov, nie iba jeden trhák. „Nedá sa naprogramovať jeden dobrý film. Ani ten najlepší film, ktorý je profesionálne urobený, sa nemusí trafiť do myslenia a atmosféry,“ zdôvodnil Hledík. Podľa Marhoula je tiež dôležité nakrúcať filmy vo všetkých žánroch. V Českej republike, kde nakrúcajú veľa lepších i menej vydarených komédií, to má svoje opodstatnenie. „Vďaka tomu, že sú ľudia nabažení komédiami, tak sa stala taká vec, že Bohdan Sláma nakrútil snímku Štěstí (2005), čo je veľmi zložitý film a s komédiou nemá vôbec nič spoločné, ale mal obrovský divácky úspech,“ uviedol.