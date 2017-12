Prehľad víťazov na Billboard Music Award Winners

Kategória Víťaz

Billboard Century Award Tony Bennett

Duo/skupina roka Nickelback

Spevák roka Chris Brown

Nováčik roka Chris Brown

Album roka Some Hearts - Carrie Underwood

Umelkyňa roka Rihanna

Umelec roka Chris Brown

Billboard 200 album - umelkyňa roka Carrie Underwood

Hot 100 - duo/skupina roka Nickelback

Hot 100 airplay - skladba roka Be Without You - Mary J. Blige

Hot 100 - umelkyňa roka Rihanna

Pop 100 - singel roka Promiscuous- Nelly Furtado featuring Timbaland

Pop 100 - umelec roka Rihanna

Rapový umelec roka T.I.

Rapový album roka King - T.I.

Rapový umelec roka (album) T.I.

Rapový umelec roka (single) T.I.

Country umelec roka (single) Kenny Chesney

Country album roka Some Hearts - Carrie Underwood

Country nováčik roka Carrie Underwood

Country umelkyňa roka Carrie Underwood

R'n'b/hip-hopová umelkyňa roka Mary J. Blige

R'n'b/hip-hopový umelec roka Mary J. Blige

R'n'b/hip-hopový umelec roka (single) Mary J. Blige

R'n'b/hip-hopový umelec roka (album) Mary J. Blige

R'n'b/hip-hopový album roka The Breakthrough - Mary J. Blige

R'n'b/hip-hopová skladba roka Be Without You -Mary J. Blige

R'n'b/hip-hopová skladba v airplay roka Be Without You - Mary J. Blige

Rockový album roka All the Right Reasons - Nickelback

Rocková skladba roka Animal I Have Become - Three Days Grace

Album s filmovou hudbou roka High School Musical

Digitálny album roka How to Save a Life - the Fray

Digitálny umelec roka (album) The Fray

Digitálny umelec roka (single) The Fray

Videoklip roka Be Without You - Mary J. Blige

Umelec roka (videoklipy) T.I.