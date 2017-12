Jan Knap a Bohdan Hostiňák vystavujú v Galéria Médium

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Český maliar Jan Knap a domáci výtvarník Bohdan Hostiňák budú od 7. decembra vystavovať v bratislavskej Galérii Médium na Hviezdoslavovom námestí 18. Prehliadka ich aktuálnej ...

5. dec 2006 o 11:48 SITA

BRATISLAVA 5. decembra (SITA) - Český maliar Jan Knap a domáci výtvarník Bohdan Hostiňák budú od 7. decembra vystavovať v bratislavskej Galérii Médium na Hviezdoslavovom námestí 18. Prehliadka ich aktuálnej tvorby s názvom Arkádia maľby, ktorú zorganizovalo České centrum, Galéria J. Koniarka a Galéria Médium, bude verejnosti prístupná do 14. januára budúceho roku. Jan Knap bude na Slovensku vystavovať po prvý raz vo svojej kariére.

Obaja výtvarníci pracujú s historickým motívom symbolických zasľúbených krajín večnej jari a idyly - od gréckej Arkádie, cez rímske pastierske bukoliky, pohanské posvätné háje, až ku kresťanským rajským záhradám. Knapova tvorba sa spája s talianskymi umelcami 15. storočia, Hostiňák nachádza inšpiráciu v neoklasickej maľbe 19. storočia. Kým Knap siaha po motívoch madony, svätej rodiny, anjelov a pasúcich sa ovečiek, u Hostiňáka dominujú melancholické večerné krajiny, detské figúry v lesných zákutiach a prostredie prírody.

Jan Knap sa narodil v roku 1949 v českom Chrudime. Ako 21-ročný emigroval do NSR, kde študoval na düsseldorfskej Akadémii výtvarných umení. Neskôr zasvätil dva roky štúdiu teológie v Ríme. Do roku 1992 žil striedavo v Nemecku, Taliansku a v New Yorku. V súčasnosti žije v českom mestečku Planá, neďaleko Mariánskych Lázní.

Bohdan Hostiňák má 38 rokov a pochádza zo Svidníka. V rokoch 1991 až 1997 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde neskôr pôsobil aj ako pedagóg a habilitoval na docenta. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave.

Agentúru SITA informovala Petra Darovcová z Českého centra.