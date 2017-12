Eddie Murphy sa domáha otcovského testu, pretože sa už rozišiel s Mel B

Londýn/New York 5. decembra (TASR) - Eddie Murphy (45), predstaviteľ titulnej postavy kultovej filmovej trilógie Policajt z Beverly Hills, ktorá sa zrejme ...

5. dec 2006 o 14:20 TASR

Londýn/New York 5. decembra (TASR) - Eddie Murphy (45), predstaviteľ titulnej postavy kultovej filmovej trilógie Policajt z Beverly Hills, ktorá sa zrejme 12 rokov po dokončení tretieho dielu dočká predsa len pokračovania, sa domáha otcovského testu budúceho dieťaťa bývalej priateľky.

Herec, ktorý sa nedávno nečakane rozišiel s bývalou členkou formácie Spice Girls Mel B (31), podľa informácie dnešného vydania bulvárneho londýnskeho denníka The Sun v pondelok večer v New Yorku vyhlásil: Neviem, čie je to dieťa, kým sa narodí a bude podrobené krvným testom. My už s Mel B nie sme spolu.

Práve preto by podľa hollywoodskej hviezdy strieborného plátna nemal nikto robiť o jeho otcovstve predčasné závery.