Luc Besson zvažuje návrat na režisérsku stoličku

BRATISLAVA 5. decembra (SITA/AFP) - Francúzsky režisér Luc Besson sa bude opäť venovať filmovej réžii v prípade, že jeho nový animovaný film Arthur a Minimojovia (2006) nájde u divákov pozitívny ohlas.

5. dec 2006 o 13:34 SITA

Besson sa v septembri pre francúzske rádio RTL vyjadril, že jeho v poradí desiata snímka Arthur a Minimojovia bude aj jeho poslednou a chce sa radšej venovať občianskym záležitostiam. "Je to mojich 10 malých detí. Všetky ich milujem. Som rád, že som uzavrel kruh. Je dokonané," nechal sa svojho času počuť 47-ročný Besson. Na tlačovej konferencii v portugalskom Lisabone však v pondelok 4. decembra naznačil, že by sa nechal prehovoriť na nakrútenie pokračovania animovaného filmu Arthur a Minimojovia, ktorý do francúzskych kín uvedú 13. decembra. "Po desiatich filmoch som nadobudol pocit, že všetko som už povedal. Keď som videl filmy veľkých režisérov, ktorí ešte stále točili filmy, chcelo sa mi kričať, že už nemajú čo povedať," povedal pre portugalské noviny Publico. "Radšej by som urobil o jeden film menej ako o jeden film viac. Ale ak chcú pokračovanie Arthura, podujal by som sa na to. Nikoho iného by som to robiť nenechal," tvrdí Besson. V anglickej verzii Arthura a Minimojov počuť hlasy Madonny, Snoop Doga a Davida Bowieho a vo francúzskej Mylene Farmer, Alaina Bashunga a Marca Lavoinea.

K najznámejším Bessonovým režisérskym počinom patrí Magická hlbočina (1988), Leon (1994) a Piaty element (1997).

tw;xd;pe