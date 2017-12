S albumom na himalájsky prvovýstup

Pozerať do cudzích denníkov nemusí byť vždy práve zaujímavé. Nie však vtedy, ak ide o denník zvukový, ktorý je záznamom z cesty na osemtisícovú horu a jeho autorom je rešpektovaný hudobník. Ako svoj desiaty sólový album ho verejne sprístupnil Nór Geir Jen

6. dec 2006 o 10:00 Oliver Rehák

ssen, pôsobiaci už pätnásť rokov pod pseudonymom Biosphere.

Čho Oju, ležiaca západne od Mount Everestu, je šiesta najvyššia osemtisícovka. Podľa znalcov patrí medzi najprístupnejšie, dostanete sa na ňu aj bez špeciálneho horolezeckého tréningu. Jenssen je povestný milovník vysokohorskej turistiky, a keď našiel inzerát britskej spoločnosti s ponukou himalájskej expedície, neváhal. A na cestu si pribalil nahrávaciu techniku - mikrofóny a minidisc. Rozhodol sa totiž celý pochod, od pristátia v Nepále až po samotný výstup na vrchol, zaznamenať.

Nahrávku robí originálnou hneď niekoľko vecí. Nie sú to len field recordings, čisté terénne nahrávky, ktoré sú viac zvukovým dokumentom než albumom na počúvanie. Je tu samozrejme množstvo úchvatných autentických zvukov, od ruchu v posledných obývaných dedinách až po záznamy zo života v stanoch. Jenssen ich však skladá dokopy veľmi muzikálne a často do nich primiešava napríklad útržky tradičnej tibetskej hudby alebo rá­diového vysielania. Poslucháč sa tak stáva účastníkom akéhosi filmu pre zavreté oči. Do veľhôr cestuje len jeho myseľ, telo zostáva v pohodlí obývačky. Album vrcholí záverečnou dvanástou skladbou, ktorú tvorí výstižný záznam vetra vejúceho na vrchole Čho Oju.

Album vychádza s rozsiahlym bookletom, v ktorom nájdete aj Jenssenov sprievodný text. Presnejšie, je to vlastne jeho textový sprievodca, denník písaný počas mesačného výletu. Dočítate sa všeličo, čo trochu brzdí romantické vysokohorské fantázie: „Lídrom našej expedície je Paul, Škót. Doteraz nikdy nebol v Himalájach, no pozná každý kameň na Ben Nevise (...) Sedíme v kaviarni v Káthmandú a riešime, či brať lieky proti výškovým chorobám. Niektorí s tým už začali, no sprievodným javom Diamoxu sú malátnosť, únava a ľahké závraty, niekedy dokonca depresie. Rozhodol som sa nebrať Diamox (...) Dráma na hore. Jedna Švédka ťažko ochorela, má mozgový opuch vo výške 8000 metrov. Prežila iba vďaka šerpom, ktorým sa ju podarilo zniesť za menej než jeden deň do základného tábora.“

Okrem unikátneho príbehu a unikátnych zvukov je táto nahrávka pozoruhodná aj spoločenským presahom. Expedícia, ktorej členom bol aj Jenssen, sa totiž vybrala do Himalájí na jeseň 2001. V piaty večer, 11. septembra, neveriacky počúvali z vysielania ­BBC správy o teroristických­ útokoch v Amerike. O deň skôr prechádzali mestečkom Zhangmu, ktoré nedlho predtým postihol veľký zosuv pôdy.

Dve tragédie - jedna rukou prírody, druhá ľudským narušením prirodzeného chodu vecí - ktoré sa odohrali na opačných koncoch zemegule, pôsobia ako nadčasové memento.