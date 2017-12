Jay-Z si vo svojej novej piesni vylieva srdce

6. dec 2006 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Americký raper Jay-Z vo svojej novej piesni Lost One z posledného albumu Kingdom Come vyvoláva dojem, že on a jeho dlhoročná partnerka Beyoncé Knowles sa rozišli. Dvojica sa vždy zdráhala prezradiť, v akom štádiu je ich vzťah. Zdá sa, že túto záhadu môže objasniť text skladby Lost One, v ktorom si Jay-Z vylieva svoje srdce. "Asi si nie sme súdení. Ona miluje svoju prácu viac ako mňa. A úprimne, vo svojich 23 rokoch by som pravdepodobne miloval tiež viac prácu ako ju. Takže Bee, už nie sme my, sme ty a ja. Ona uprednostňuje prácu a v tom je medzi nami rozdiel. Musím jej dopriať čas, aj keď je to pre mňa ťažké," vyznáva sa vo svojej piesni Jay-Z. Informácie zverejnil portál breakingnews.iol.ie.