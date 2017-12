Steven Spielberg bude produkovať seriálový román Stephena Kinga

6. dec 2006 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA/AFP) - Americký režisér Steven Spielberg bude pre televíziu produkovať šesťhodinový miniseriál nakrútený na motívy románu The Talisman, ktorý spoločne napísali majstri hororu Stephen King a Peter Straub. Ako uviedol denník Variety, román The Talisman, ktorý po prvý raz vyšiel v roku 1983, rozpráva príbeh 12-ročného chlapca, ktorý sa pohybuje medzi paralelnými svetmi, pričom v jednom z nich žije plno nebezpečných vlkolakov. Chlapec sa v týchto rôznych svetoch snaží nájsť liek na matkinu rakovinu. Spielberg, ktorý získal dvoch Oscarov pre najlepšieho režiséra za filmy Schindlerov zoznam (1993) a Zachráňte vojaka Ryana (1998), bude seriál produkovať pre spoločnosť TNT a na obrazovky by sa mal dostať v roku 2008. Minulý rok Spielberg produkoval 10-dielny western Into the West pre spoločnosť TNT, ktorý zaznamenal obrovský úspech aj vďaka svojmu obrovskému rozpočtu. Veľa románov Stephena Kinga sa dočkalo sfilmovania, medzi najznámejšie patria filmy ako Carrie (1976), Osvietenie (1980) či Cintorín domácich zvierat (1989).