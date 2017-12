Najvplyvnejšou ženou Hollywoodu je Amy Pascal

BRATISLAVA 6. decembra (SITA/AP) - Najvplyvnejšou ženou Hollywoodu je Amy Pascal, ktorá šéfuje filmovej divízii spoločnosti Sony a je i viceprezidentkou spoločnosti Sony Pictures Entertainment. Podľa ...

6. dec 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA/AP) - Najvplyvnejšou ženou Hollywoodu je Amy Pascal, ktorá šéfuje filmovej divízii spoločnosti Sony a je i viceprezidentkou spoločnosti Sony Pictures Entertainment. Podľa výročného rebríčka najvplyvnejších osobností časopisu Hollywood Reporter Pascal z prvej priečky zosadila Anne Sweeney zo spoločnosti Disney, ktorá rebríčku kraľovala posledné dva roky. Sweeney, prezidentka spoločnosti Disney-ABC Television Group a viceprezidentka spoločnosti Walt Disney Co., sa tento rok umiestnila na druhom mieste. Riaditeľka a výkonná producentka spoločnosti MTV Networks Judy McGrath sa umiestnila na tretej priečke. Za ňou nasledovali Gail Berman prezidentka Paramount Pictures a prezidentka CBS Paramount Network Television Group Nancy Tellem. V prvej desiatke najvplyvnejších žien Hollywoodu sa umiestnili aj Stacey Snider (DreamWorks SKG), moderátorka Oprah Winfrey (Harpo Inc.), Nina Tassler (CBS Entertainment), Dana Walden (20th Century Fox Television) a Bonnie Hammer (USA Network a Sci Fi Channel). Rebríček zostavila porota vydavateľov časopisu Hollywood Reporter. Ocenenia si najvplyvnejšie hollywoodske ženy prevzali v utorok na neformálnych raňajkách v hoteli Beverly Hills. Na podujatí si herečka Meryl Streep prevzala cenu Sherry Lansing Leadership Award, pre vedúce postavenie medzi herečkami. "Ja nie som vodca pre nikoho a nič. Ja neviem ľudí ani len donútiť, aby dávali riad do umývačky," povedala unesená 57-ročná herečka.