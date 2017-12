Slovenské herečky získali hlavné úlohy v českom seriáli

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Slovenské herečky Andrea Kerestešová a Monika Hilmerová si zahrajú hlavné postavy v novom českom seriáli. V právnickom prostredí sa ocitnú ako Justicová (Hilmerová) a Lamplová (Kerestešová). Televízny seriál pod režisérskou taktovkou Jaromíra Polišenského začnú nakrúcať v januári, pričom prvé diely sa na obrazovkách objavia koncom februára.

Herečka Monika Hilmerová vyštudovala herectvo. Účinkuje v Radošinskom naivnom divadle, v činohre Slovenského národného divadla a stvárnila aj niekoľko filmových postáv. Jej kolegyňa Andrea Kerestešová je naopak "amatérska" herečka bez hereckého vzdelania. Zahrala si však v úspešnom českom filme Rafťáci, vo videoklipoch a reklamách. "Je to veľký posun dopredu a chcem pre túto úlohu urobiť maximum," povedala pre agentúru SITA. Kerestešová pochádza z východného Slovenska a pre zlú češtinu jej postavu v Rafťákoch predabovali. V novom seriáli Justicová a Lamplová by však mala hovoriť po česky. Mesiac pred nakrúcaním sa preto presťahovala do Prahy, kde navštevuje hodiny češtiny. "Je to ťažké, aj keď sa to nezdá, ale verím, že sa to podarí," uviedla. I keď si zahrá staršiu postavu ako je sama, zostane vraj "živá" a pochabá.