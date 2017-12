Nový album Support Lesbiens je gitarovejší ako predchádzajúci

6. dec 2006 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Česká skupina Support Lesbiens vydala 18. septembra svoj šiesty album Euphony And Other Adventures. Novinku v českom éteri už v lete úspešne prezentoval pilotný singel English Stereo, ktorý v októbri nahradila druhá pieseň Nothing is Something. Videoklip v réžii speváka Kryštofa Michala mal 1. decembra premiéru na TV Óčko. Na albume, ktorý sa už prepracoval za hranicu Platinovej platne, sa nachádza 13 pôvodných piesní skupiny a bonus v podobe cover-verzie piesne Doomsday gangsta rapovej formácie Boo-Yaa T.R.I.B.E.

"Kapela sa zase niekam posunula, je to zase zaujímavé a je to zase jedna skutočná platňa Support Lesbiens," povedal v rozhovore pre agentúru SITA gitarista Hynek Toman. Pochvaľuje si najmä fakt, že na album dostali pozitívne reakcie aj od ľudí, od ktorých to nečakali. Poslucháči na ňom podľa jeho slov nájdu rôznorodý a vyvážený hudobný materiál - "od tvrdých vecí, po balady, až alternatívne melódie". Ponúka "pesničky komerčného razenia", teda potenciálne single, ale aj niečo pre fajnšmekrov. Podľa speváka Kryštofa Michala je najlepšou reklamou pre album skutočnosť, že "ľudia si ho nechávajú v prehrávačoch - počúvajú ho dookola aj dva mesiace a ako to počúvajú, tak sa im postupne páčia rôzne piesne". Oproti predchádzajúcej platni je podľa nich Euphony And Other Adventures "gitarovejší".

Podľa Hynka sa na albume pozitívne odrazila najmä skutočnosť, že naň mali dostatok času. "Začalo sa na tom makať už vlastne od januára a odovzdali sme to niekedy v júli, takže skutočne sme na ňom robili skoro šesť mesiacov," spresnil. Zbierali materiál, postupne ho ukladali v jeho štúdiu a neskôr strihali a editovali. Keď mali k dispozícii asi 26 až 27 hudobných nápadov, začal Kryštof písať texty - mal na to približne dva mesiace. "Okolo vytvárania toho materiálu bola pohoda a pozitívna nálada. Potom, keď sa vykryštalizovali veci, ktoré sme boli ochotní dať na platňu všetci piati, zostalo nám dosť "šuplíkoviek" a na album sme dali 13 pesničiek," dodal Hynek. Na tvorbe albumu sa podieľali všetci piati členovia skupiny. Najaktívnejší bol gitarista René Rypar, ktorý napísal štyri piesne a na dvoch spolupracoval s Hynkom Tomanom.

Pri tvorbe piesne To Stand A Bitter Problem mal podľa Hynka basgitarista Honza Daliba od začiatku predstavu, že okrem Kryštofovho hlasu by potrebovala aj ženský vokál. Napokon sa k mikrofónu postavila Tonya Graves z Monkey Business. "Vyskúšali sme pár modelov a nakoniec z toho najlepšie vyšla Tonya. Svojím zastretým černošským altom sa najlepšie hodila ku Kryštofovi, a navyše je to skvelá speváčka," vysvetlil Hynek rozhodnutie spolupracovať s Tonyou.

Album plánuje skupina naživo predstaviť počas jarného turné po Českej republike, na ktoré by mali nadviazať aj koncerty na Slovensku.