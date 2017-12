Renée Zellweger sa obáva žartov Georgea Clooneyho

6. dec 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Hollywoodska herečka Renée Zellweger sa začala pripravovať na spoluprácu s Georgeom Clooneym a uviedla, že si naňho bude dávať veľký pozor, keďže jej kolega je známy aj pre svoje žartíky. Herečka, ktorá s Clooneym bude od januára spolupracovať na filme Leatherheads, priznala, že ju práca s kolegom už dopredu desí, keďže držiteľ Oscara si veľmi rád strieľa s celého štábu i ostatných hercov. "Bojím sa. Počula som, že je to hrozný vtipkár, ale veľmi trpezlivý. Zaútočí vo chvíli, keď to najmenej čakáte," povedala hviezda filmov Denník Bridget Jones (2001) či Návrat do Cold Mountain (2003) pre denník The Post Chronicle. "Budem sa mať na pozore. Určite nebudem celý čas spať. Budem si strážiť chrbát, George!" dodala.