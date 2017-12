Beyoncé a Jay-Z údajne plánujú svadbu

6. dec 2006 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 6. decembra (SITA) - Napriek tomu, že niektoré médiá vysvetľujú posledný singel rapera Jay-Z, ako "správu o rozchode" so speváčkou Beyoncé, v Amerike sa začali šíriť klebety o tom, že pár by mohol svoju dlhoročnú lásku spečatiť manželským sľubom už počas tohto víkendu. Denník New York Post tvrdí, že raper a speváčka si povedia svoje áno počas tajného obradu na karibskom ostrove Anguilla. Udalosť má vraj zakryť pozvanie na oslavu "ženíchových" 37. narodenín. "Beyoncé pripravila pre Jaya štvordňovú oslavu narodenín, ale v skutočnosti je to svadba," uviedol nemenovaný zdroj.