Dnes ohlásia nominácie na ceny Grammy

7. dec 2006 o 8:27 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA/AP) - Americká speváčka Mary J. Blige sa vďaka svojmu albumu The Breakthrough zrejme stane jednou z hlavných nominovaných na cenu Grammy. Blige tak s najväčšou pravdepodobnosťou získa nomináciu za najlepší album roka a niekoľko ďalších v ostatných kategóriách počas dnešného slávnostného vyhlasovania. Album The Breakthrough, ktorý vyšiel minulý rok v decembri, nezožal u kritiky veľa pochvaly, no bol jedným z najlepšie predávaných albumov roka a znamenal návrat hviezdy r'n'b na výslnie hudobného showbiznisu, ktorá debutovala v roku 1992 s albumom What's the 411?. Blige už zaň stihla i získať niekoľko ocenení - deväť cien si v pondelok odniesla z udeľovania cien Billboard Awards, minulý mesiac získala dve ceny na American Music Awards. "Je to pravdepodobne najlepší rok v jej kariére," povedal hudobný kritik časopisu People Chuck Arnold. "Je tu už dosť dlho, ale doteraz sa jej nepodarilo zaujať v hlavných kategóriách. Toto bude zrejme jej prelomový rok."

Očakáva sa, že Blige pomôže pri ohlasovaní nominácií na Grammy v Divadle Henryho Fondu v Hollywoode spolu s Justinom Timberlakeom, KT Tunstall, Jamesom Bluntom a Amy Lee zo skupiny Evanescence. Aj keď účasť na vyhlasovaní nominácií neznamená automaticky víťazstvo, v skutočnosti od neho nie je až tak ďaleko. Očakáva sa, že aj Timberlake bude dnes často skloňované meno. Jeho druhý sólový album FutureSex/LoveSounds už zaznamenal multiplatinový úspech. "Je to miláčik tak publika, ako aj hudobného priemyslu," povedal Arnold, ktorý 25-ročnému spevákovi predpovedal nomináciu za najlepší album roka a niekoľko ďalších.

Víťazka speváckej súťaže American Idol Carrie Underwood, ktorú pred mesiacom vyhlásili za najlepšiu country speváčku na udeľovaní cien Country Music Awards, sa zrejme tiež nevyhne nominácii na Grammy. "Hudobná Akadémia sa ešte vždy zdráha prejaviť svoju náklonnosť k ľuďom z American Idol, no povedal by som, že ona má veľmi veľké šance," uviedol Arnold. Jej album Some Hearts patril v roku 2006 k jedným z najpredávanejších, keďže sa ho doposiaľ predalo 3,6 milióna kópií. Hip-hopové duo Gnarls Barkley si zrejme tiež vychutná nomináciu na Grammy. Spolupráca medzi spevákom Cee-Lom Greenom a dídžejom Danger Mouseom priniesla jeden z najväčších letných hitov, skladbu Crazy. "Rozhodne si myslím, že získajú cenu za nahrávku roka. Crazy je jedna z tých skladieb, ktorá boduje na všetkých úrovniach, je to veľký komerčný úspech a rovnako sa páči aj kritike." Medzi ďalšími umelcami, ktorých nominácie sa dnes očakávajú, sú i John Mayer, James Blunt či britská začínajúca speváčka Corinne Bailey Rae.