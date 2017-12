Clint Eastwood, Pedro Almodóvar, Martin Scorsese medzi laureátmi NBR Award 2006

New York/Los Angeles 7. decembra (TASR) - Vojnovej dráme Clinta Eastwooda Letters from Iwo Jima udelila zväzová organizácia amerických filmových kritikov ...

7. dec 2006 o 13:30 TASR

New York/Los Angeles 7. decembra (TASR) - Vojnovej dráme Clinta Eastwooda Letters from Iwo Jima udelila zväzová organizácia amerických filmových kritikov National Board of Review cenu pre najlepší film roka.

Cenu pre najlepší zahraničný film roka získal Pedro Almodóvar za snímku Volver.

Rovnakého ocenenia za najlepšiu réžiu sa dostalo Martinovi Scorsesemu za mafiánsky triler Departed.

Cenu pre herca roka získal Forest Whitaker za kreáciu afrického diktátora Idiho Amina v snímke The Last King of Scotland. Rovnaké ocenenie získala spomedzi herečiek Helen Mirrenová za výkon v snímke The Queen.

Podľa kritikov najlepší film roka približuje súčasníkom legendárnu bitku druhej svetovej vojny z februára 1945, a to z japonského uhla pohľadu. V TOP 10 filmov roka sa umiestnil aj ďalší Eastwoodov film Flags of our Fathers, prinášajúci pohľad na vojnové udalosti z amerického uhla pohľadu.

V ostatných rokoch získali cenu NBR Award pre najlepší (americký) film roka snímky Moulin Rouge režiséra Baza Luhrmanna (2001), Hodiny, ktoré nakrútil Stephen Daldry (2002), Tajomná rieka Clinta Eastwooda (2003), Hľadanie Krajiny-Nekrajiny režiséra Marca Forstera (2004) a vlani Clooneyho snímka Dobrú noc a veľa šťastia.

Udelenie cien organizácie, ktorá vznikla už v roku 1909 so sídlom v New Yorku, je všeobecne považované za prvú indíciu pre možné udelenie Zlatých glóbusov a Oscarov. Odporcovia ceny však príležitostne vyčítajú zväzovej organizácii kritikov predpojatosť, respektíve malú reprezentatívnosť vzhľadom na nie privysoký stav členskej základne.

Slávnostné odovzdanie ocenení laureátom sa uskutoční 9. januára v New Yorku.