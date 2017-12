G. Clooney kúpil práva na filmovú adaptáciu Grishamovej knihy

7. dec 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 7. decembra (SITA/Reuters) - Americký herec a režisér George Clooney spolu s filmovými štúdiami Warner Bros zakúpil práva na filmovú adaptáciu knihy spisovateľa Johna Grishama The Innocent Man, ktorá vychádza zo skutočného príbehu. Správu o tom priniesol americký magazín Variety a v stredu informácie potvrdila hovorkyňa spoločnosti Warner Independent Pictures. Kniha má podtitul Vražda a Nespravodlivosť v malom mestečku a vykresľuje osud bývalého baseballového hráča Rona Williamsa. Ten si odsedel v oklahomskom väzení 11 rokov za znásilnenie a vraždu, ktorej sa nedopustil. Variety uviedol, že Grishamovi za práva na knihu zaplatia sedemcifernú sumu a bude mať aj podiel zo zisku. Snímku bude produkovať Clooneyho produkčná spoločnosť Smoke House a jeho dlhoročný priateľ a spolupracovník Grant Heslov. Výsledkom ich spolupráce bol film Dobrú noc a veľa šťastia (2005), za ktorý získal Clooney nomináciu na Oscara v kategórii najlepší režisér. Zlatú sošku si odniesol za vedľajšiu rolu vo filme Syriana (2005). Zatiaľ nie je jasné, či adaptáciu Grishamovej knihy bude Clooney režírovať, alebo si v nej aj zahrá. Kniha The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town vyšla v októbri tohto roku vo vydavateľstve Random House. K ďalším sfilmovaným románom Grishama patrí Firma, Prípad Pelikán, Klient a Porota.