Budapešť

KONCERTY A KLUbY

8. dec 2006 o 0:00

A38 HAJÓ

8. 12. Tommy K. Jr. & Full Blast o 21.00

9. 12. Fresh ER 3. birthday party with Rennie Pilgrem (UK), Skeam, Bergi, Crez, Palotai, Ludmilla o 22.00

10. 12. Bartók Eszter - Beszállókártya c. predstavenie CD o 21.00

14. 12. Besh'o Drom, Kerekes Band, večer

KULTIPLEX

8. 12. Kiscsillag o 21.00

8. 12. Allnightbreaks: DJs Vida-Marka-Vida. Visual: Eltévedt Fénycsóvák o 23.00

9. 12. Wall Of Sleep, Mangod Inc., Shapat Terror o 20.00

11. 12. Break Sense: Noel, Slicz, QLR o 23.00

12. 12. DJ Minek, DJ Lejön o 23.00

13. 12. Electrobotrance: DJ Era, Baaynt o 23.00

14. 12. To beat or not to beat club: Jacked, Reflected o 20.00

14. 12. Sounds Of Freedom: Krama és vendégei o 23.00

14. 12. Wacuumairs feat. Akkezdet Phiai, Aza, Bobakrome, Fhészek, Killakikitt, DJ Frequent, DJ 5.A.I.D. o 23.30

14. 12. This is Hell, Hold X True, Zero Tolerance, večer

DIVADLÁ

BUDAPESTI KAMARASZÍNHÁZ A TIVOLIBAN (BUDAPEŠTIANSKE KOMORNÉ DIVADLO)

9. 12. ÉlŚ holttest o 19.00

10. 12. A vágy villamosa o 19.00

11. 12. Egy csepp méz o 19.00

12. 12. ÉlŚ holttest o 19.00

14. 12. Sóska, sültkrumpli o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

8. 12. Queen o 19.30

9. 12. Vangelis o 19.30

11. 12. Mike Oldfield o 19.30

12. 12. Pink Floyd o 19.30

13. 12. Carmina Burana o 19.30

14. 12. Vangelis o 19.30

KAMRA

8. 12. Ledarálnakeltžntem o 19.00

9. 12. A kulcs o 19.00

10. 12. Pisztrángötös o 19.00

11. 12. Top Dogs o 19.00

12. 12. Turandot KözfürdŚ o 19.00

13. 12. Pisztrángötös o 19.00

14. 12. Commedia dell'arte o 19.00

