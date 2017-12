Syn Jenny McCarthy mame Jima Carreyho schválil

8. dec 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Syn americkej modelky a herečky Jenny McCarthy Evan bol unesený, keď mu mama prestavila svojho nového priateľa Jima Carreyho, pretože si ho už predtým obľúbil vďaka filmu Grinch (2000). Modelkin štvorročný syn miluje túto postavičku a aj preto bol nadšený, keď sa stretol s jej ozajstným predstaviteľom. Keď sa McCarty novinári opýtali, či jej syn schvaľuje chodenie s Carreym, herečka odpovedala: "Samozrejme, absolútne. Veď chodím s Grinchom." Aj keď si obaja herci vybudovali kariéru na komédiách, keď sú spolu, nie je to vždy iba o žartoch. "To sa ma ľudia pýtajú vždy ako prvé. Rozosmievate sa vy dvaja navzájom celý deň? Nie, vôbec nie. Krásne na tomto vzťahu je to, keď prídeme domov a sme jeden k druhému úplne normálni," dodala.