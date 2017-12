Zomrel legendárny džezový klavirista Jay McShann

BRATISLAVA 8. decembra (SITA/AP) - Jay "Hootie" McShann, džezový klavirista a kapelník, ktorý pomohol určiť typický zvuk pre džez z Kansas City a objavil saxofonistu svetového formátu Charlieho Parkera, ...

8. dec 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA/AP) - Jay "Hootie" McShann, džezový klavirista a kapelník, ktorý pomohol určiť typický zvuk pre džez z Kansas City a objavil saxofonistu svetového formátu Charlieho Parkera, vo štvrtok zomrel vo veku 90 rokov. Presná príčina úmrtia nebola zverejnená, no blízka priateľka McShannovej rodiny a zakladateľka známeho Kansas City Blues and Jazz Festival Kathe Kaul uviedla, že hudobníka hospitalizovali už pred niekoľkými týždňami s dýchacími problémami. McShann, ktorého bohatá kariéra sa rozprestierala ôsmimi desaťročiami, sa narodil ako James Columbus McShann 12. januára 1916 v Muskogee v Oklahome. Napriek nesúhlasu svojich rodičov sa sám naučil hrať na klavíri a už v 15 rokoch začal svoju profesionálnu kariéru. S legendárnym Charliem Parkerom sa spoznal v roku 1937 a spoločne hrávali až do roku 1941. V roku 2003 získal cenu Grammy za album Goin' to Kansas City.