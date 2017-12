V galérii Akcent sa predstaví Soňa Mrázová s výstavou Za bránou

NITRA 8. decembra (SITA) – Výstavu obrazov a keramiky Sone Mrázovej s názvom Za bránou otvoria dnes o 18:00 v malej galérii Akcent v Nitre. Autorka predstaví obrazy maľované akrylom a úžitkovú keramiku.

8. dec 2006 o 8:03 SITA

Výstava potrvá do 31. januára 2007, otvorená bude denne od 10:00 do 19:30. „Názov výstavy je metaforou, ktorá predstavuje prekročenie zaužívaných spôsobov môjho výtvarného prejavu k zjednodušovaniu. Brána znamená určitý vstup do niečoho nového,“ uviedla Mrázová.

Soňa Mrázová je rodáčka z Nitry. Od roku 1999 sa venuje tvorbe originálnych hračiek, šperkov, obrazov a scénografickej tvorbe. Uskutočnila viacero výstav na Slovensku, v Čechách a Rakúsku – napríklad v Starom divadle v Nitre, kde v minulosti i pracovala, v Galérii Velvet v Bojniciach, v Malej galérii pod hradom v Trenčíne, v Divadle Bolka Polívku v Brne či v Dome kultúry v Kroměříži. V rakúskom Zeltwegu mala výstavu bábok s názvom Figuren, Skulpturen, Puppen Kunst. Podieľala sa tiež na scénografii rôznych predstavení v Bábkovom divadle v Banskej Bystrici (Princezná na hrášku, Pinnocchio), Slovenskom komornom divadle Martin (Zabudni na Hollywood), Bábkovom divadle Žilina (Šípková Ruženka) a Mestskom divadle v Žiline (Trojruža).