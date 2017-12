Ohlásili nominácie na ceny Grammy

8. dec 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA/AP) - Presne pred rokom bola kariéra americkej speváčky Mary J. Blige na dôležitej križovatke. Vydávala album, ktorý mal ukončiť jej nie veľmi úspešné obdobie spojené so snahami o zotrvanie na výslní a zlou predajnosťou. V hudobnom priemysle sa vtedy šepkalo, že kráľovná r'n'b stráca svoj trón, kam sa tlačia zástupy mladších umelkýň. Vo štvrtok však americká Hudobná akadémia potvrdila neohrozený status populárnej speváčky, keď jej udelila osem nominácií na cenu Grammy, vrátane nominácie za najlepšiu skladbu roka (Be Without You) z albumu The Breakthrough. Medzi ďalších umelcov, ktorí získali niekoľko nominácií patria i skupiny Red Hot Chili Peppers so šiestimi a Dixie Chicks s piatimi. Na najlepší album roka sú nominovaní Gnarls Barkley (St. Elsewhere), Justin Timberlake (FutureSex/LoveSounds), John Mayer (Continuum), Dixie Chicks (Taking the Long Way) a Red Hot Chili Peppers (Stadium Arcadium). Blige so svojimi nomináciami dovŕšila úspešné ťaženie svojho albumu, z ktorého sa predali viac ako dva milióny kópií a získal množstvo cien, vrátane deviatich ocenení na Billboard Awards a dvoch na American Music Awards. "Je to nádherné, že stále som v kurze. Album The Breakthrough je o triumfe, nie je to o obetiach, ale víťazoch. Je to o milovaní samého seba," povedala speváčka.

Blige nie je jediná, ktorá triumfálne oslavuje svoj návrat. Skupina Dixie Chicks s piatimi nomináciami, okrem iného v kategóriách pre nahrávku roka, skladbu roka a album roka, konečne prekonala zlé obdobie, o ktoré sa v roku 2003 postarala svojou ostrou kritikou irackej politiky prezidenta Busha speváčka Natalie Maines. Producent skupiny Rick Rubin produkoval aj kritikou chválený dvojalbum Stadium Arcadium skupiny Red Hot Chili Peppers. "Ak je nominácia na Grammy symbolom toho, že sme schopní s fanúšikmi komunikovať o kráse, potom musím zvolať 'hurá'," povedal basgitarista skupiny Flea. "Všetci by ale mali vedieť, že s nikým nesúperíme. My iba milujeme hudbu," dodal. Okrem iných si dve nominácie pripísal i Justin Timberlake, mladá britská speváčka Corinne Bailey Rae, ale aj Chris Brown, Imogen Heap, James Blunt či Carrie Underwood. V poradí už 49. ročník udeľovania cien Grammy sa uskutoční v Staples Center 11. februára.