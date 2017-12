Zbyněk Sedlecký vystavuje maľované scenáre

8. dec 2006 o 12:45 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA) - Vernisáž českého výtvarníka Zbyňka Sedleckého pripravila na sobotu 9. decembra o 12:00 Gandy Gallery v spolupráci s Českým centrom. Mladý umelec nazval výstavu v Gandy Gallery na Panenskej ulici 30 v Bratislave Screenplay, v preklade filmový scenár, pretože jeho obrazy vraj pripomínajú zábery z filmového plátna.

Zbyněk Sedlecký sa narodil v roku 1976 v Ostrave. Tri roky študoval maľbu na Fakulte výtvarných umení v Brne u profesora Jiřího Načeradského, absolvoval Školu Jiřího Sopka pri Akadémii výtvarných umení v Prahe. Okrem toho bol na stáži na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart v Nemecku a na Koninklijke academie voor Beldende Kunste Antwerpen v Belgicku. Za sebou má viac ako dve desiatky výstav v Česku, v roku 2000 sa prezentoval i v peruánskej metropole Lima.

Prehliadka Sedleckého obrazov potrvá do 10. februára budúceho roku od utorka do piatku v čase 13:30 až 18:30 a sobotu od 11:00 do 16:00.