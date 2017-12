Vydanie Borata na DVD je ohrozené

8. dec 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 8. decembra (SITA/AP) - Sudca Najvyššieho súdu v Los Angeles Joseph Biderman zatiaľ nerozhodol, či DVD filmu o Boratovi vyjde na DVD nosičoch. Dvaja študenti z Južnej Karolíny, ktorí sa objavili v kontroverznom filme o kazašskom reportérovi žiadajú súdy, aby sa film nedostal do predaja. Nemenovaní členovia univerzitného bratstva podali žalobu na tvorcov filmu o Boratovi 9. novembra. Uviedli v nej, že ich štáb pobádal k rasistickým a sexistickým rečiam. Filmári ich údajne zaviedli do baru, kde v stave ťažkej opitosti podpísali podmienky vydania "dokumentárneho" filmu, ktorý sa nebude premietať v Spojených štátoch amerických. Film ich údajne zosmiešnil, ponížil, spôsobil citovú ujmu, poškodil ich povesť a postavenie v spoločnosti. Ich právny zástupca Olivier Taillieu povedal, že ďalšie šírenie filmu na DVD nosičoch situáciu jeho klientov len zhorší. Jeden zo študentov bol nútený odstúpiť zo svojej pozície na Univerzite v Južnej Karolíne. Žalobcovia požadujú aj finančnú kompenzáciu. Právnik spoločnosti 20th Century Fox tvrdí, že študenti boli príliš opití na to, aby vedeli porozumieť podmienkam zverejnenia. "Sme presvedčení, že vyhráme," sebavedomo vyhlásil advokát Louis Petrich.