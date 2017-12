Zomrel hollywoodsky herec Sid Raymond

11. dec 2006 o 8:33 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AP) - Americký herec Sid Raymond, ktorý sa preslávil po boku známych hollywoodskych hviezd, no najmä ako hlas obľúbených kreslených postavičiek, zomrel vo veku 97 rokov. Ako uviedla jeho dcéra Cynthia Raymond, herec zomrel 1. decembra v meste Aventura, kde žil spolu so svojou manželkou, na následky porážky. Jeho agent mu telefonoval ešte v deň smrti, aby mu ponúkol prácu na reklame na lieky proti cholesterolu. "Bol to typický príklad staršieho muža. Urobil by akúkoľvek reklamu, čokoľvek," povedala jeho dcéra. Raymond, hlas populárnej kreslenej kačice Baby Huey, či tvár seriálov The Ed Sullivan Show či The O.C., patril celých šesť desaťročí k stáliciam showbiznisu. Dokumentarista Howard Weinberg v roku 2002 nakrútil o Raymondovi 27-minútový dokumentárny medailónik s názvom Sid at 90. "Bol inšpiráciou pre všetkých, ktorí lipli na vášni, pretože Sid Raymond nebol nikdy ako herec hviezda," napísal Weinberg.