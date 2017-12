Medzi najlepšie filmy podľa AFI patria i Dreamgirls či Borat

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AP) - Muzikál Dreamgirls, dráma United 93 popisujúca udalosti z 11. septembra 2001 a komédia Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa sa dostali do desiatky najlepších tohoročných filmov podľa nominácií Amerického filmového inštitútu (AFI). Medzi ďalšími najlepšími filmami podľa AFI sú i Babel, Diabol nosí Pradu, Half Nelson, Happy Feet, Inside Man, Letters From Iwo Jima a Little Miss Sunshine. AFI zatiaľ neuviedol poradie vybraných filmov. Zoznam zostavili 13 filmári, kritici, vedci a členovia predstavenstva AFI. V porote sedeli režiséri Michael Apted a James L. Brooks, scenáristka a producentka Diana Ossana ako aj kritik denníka Los Angeles Times Kenneth Turan. Iná komisia AFI, v ktorej boli i producenti Steven Bochco a Kevin S. Bright vybrala desať najlepších televíznych relácií roka. Sú medzi nimi Battlestar Galactica, Dexter, Elizabeth I, Friday Night Lights, Heroes, The Office, South Park, 24 hodín, Západné krídlo a The Wire. Filmy a programy ocenia počas slávnostného večierka 12. januára v Los Angeles.