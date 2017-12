Dakota Fanning by rada režírovala

11. dec 2006 o 11:20 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AP) - Ani nie 13-ročná americká herečka Dakota Fanning uvažuje o tom, čo by rada robila, keď dospeje. Podobne ako iní herci, rada by si vyskúšala profesiu režisérky. "Veľmi rada by som niekoho režírovala," povedala pre časopis Time. "Veľa som sa naučila sledovaním režisérov, s ktorými som spolupracovala. Boli medzi nimi Steven Spielberg či Gary Winick, s ktorým som nedávno spolupracovala na filme Charlotte's Web. Neuveriteľne rada by som mala taký vzťah k hercom ako on," uviedla. Film Charlotte's Web sa dostane do amerických kín už na budúci mesiac. Jej ďalšiu novinku, nezávislý film Hound Dog, predstavia v januári na filmovom festivale Sundance Film v Park City v Utahu. Dakota pocestuje do Utahu, no festival nie je jediné, čo ju tam bude zaujímať. "Nikdy som nebola niekde, kde je tak veľa snehu. Rozhodne si chcem vyskúšať lyžovanie. Počula som, že je to veľmi náročné, ale rozhodne by som to rada skúsila," dodala. Fanning, ktorá sa už vo februári stane tínedžerkou, sa preslávila aj vďaka filmom Ja som Sam (2001), Muž v ohni (2004) či Vojna svetov (2005).