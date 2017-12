Mel Gibson dokázal, že do Hollywoodu stále patrí

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AP) - Krvavý epický príbeh Apocalypto hollywoodskeho herca a režiséra Mela Gibsona debutoval počas uplynulého víkendu na prvom mieste v rebríčku návštevnosti amerických kín.

11. dec 2006 o 13:08 SITA

Úspech tohto historického veľkofilmu je dôkaz toho, že Gibsona verejnosť aj napriek jeho opileckému vyčíňaniu, za ktoré ho polícia zatkla, neodsúdila. Apocalypto spoločnosti Disney o zániku májskej kultúry zarobil počas víkendu v prepočte 379 miliónov korún. Bol to síce iba skromný úspech po trháku Umučenie Krista (2004), ktorý debutoval s tržbou 2,237 miliardy korún, no na prvé miesto to stačilo. Zdá sa, že film Apocalypto konečne zatienil Gibsonove osobné problémy. "Film rozhodne zabodoval vo svojej kategórii. Myslím si, že aj divákov zaskočilo, že sa prebojoval na prvé miesto. Pred dvoma mesiacmi by na takýto úspech nikto nestavil," povedal šéf distribúcie spoločnosti Disney Chuck Viane. Romantický film Prázdniny spoločnosti Sony debutoval na druhej priečke s tržbou 360 miliónov korún. Film režírovala Nancy Meyers a v hlavných úlohách sa predstavili Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black a Jude Law. Ďalšia novinka uplynulého víkendu, triler spoločnosti Warner Bros. Krvavý diamant s Leonardom DiCapriom, Jennifer Connelly a Djimonom Hounsouom, debutovala na piatom mieste s tržbou v prepočte 226 miliónov korún. Poslednou novinkou v prvej desiatke bola komédia spoločnosti Warner Bros Unaccompanied Minors o skupine detí, ktoré uviaznu na letisku počas Vianoc. Film debutoval na šiestej priečke s tržbou 165 miliónov korún. Filmy Happy Feet a Casino Royale, ktoré kraľovali americkému rebríčku v návštevnosti kín tri týždne, sa posunuli na tretie a štvrté miesto. Celková tržba prvých dvanástich filmov v prepočte predstavovala 2,317 miliardy korún, čo je o 25 percent menej ako počas rovnakého obdobia spred roka, keď sa do kín dostal veľkofilm Narnia: Lev, šatník a čarodejnica, ktorý debutoval s tržbou 1,751 miliardy korún.