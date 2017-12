Janek Ledecký na svojom DVD Retro Life pracoval celý život

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Český hudobník Janek Ledecký vydal svoje prvé live DVD s názvom Retro Life. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, nápad pripraviť DVD prišiel z vydavateľstva Popron.

11. dec 2006 o 14:00 SITA

Pôvodne to však malo byť len niečo ako "home video", ktoré by predstavovalo bonus k jeho poslednému štúdiovému albumu Ikaros. Napokon ale pripravili retrospektívny koncert, ktorý sa konal 3. októbra 2006 v pražskej Retro Music Hall, a začali zhromažďovať ďalšie materiály, ktoré by sa na DVD hodili. "Z pôvodnej predstavy, že tam bude maximálne hodina a pol materiálu zišlo, a urobili sme DVD, na ktorom sú skoro tri hodiny muziky, takže je toho celkom dosť," prezradil a dodal, že zámer urobiť bonus k CD sa napokon obrátil a Ikaros predstavuje bonus DVD-čka.

Jeho fanúšikovia na DVD nájdu záznam dvoch koncertov, na ktorých Ledecký predstavil prierez svojou hudobnou kariérou. Prvých 15 skladieb pochádza zo spomínaného koncertu Retro Life a ďalších šesť nahrali 21. decembra 2004 na Vianočnom koncerte v divadle Kalich. O hudobnú produkciu koncertu Retro Life sa postaral Mišo Kovalčík. "Sú tam pesničky, ktoré pochádzajú z obdobia Žentouru, až po úplne posledné piesne z CD Ikaros a my sme sa práve rozhodli, že tie staré známe by si zaslúžili objaviť sa v nejakom novom kabáte, tak sme si prizvali Nosticovo sláčikové kvarteto, s ktorým už roky hrávam vianočné koncerty a skúsili sme tie aranže prepojiť s kvartetom," povedal Ledecký o obsahu spomienkového koncertu. Ako s úsmevom dodal, na jeho obsahu pracoval "celý život".

Okrem retro koncertu a kúska vianočného koncertu z divadla Kalich, je tam podľa slov hudobníka „päť videoklipov, ktoré ľudia asi väčšinou nevideli, sú tam zostrihy z Hamleta, Galilea a americkej adaptácie Hamleta a asi polhodinový dokument o tom, ako sme to všetko dávali dohromady", zdôraznil.

