Najlepším albumom roka je debut skupiny Arctic Monkeys

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Album Whatever People Say I Am That's What I'm Not britskej skupiny Arctic Monkeys sa stal podľa hlasovania čitateľov hudobného časopisu NME najlepším albumom roku 2006.

11. dec 2006 o 15:30 SITA

Frontman sheffieldskej skupiny Alex Turner priznal, že bol prekvapený úspechom albumu. "Hrali sme tie skladby stále dokola a všetkým sa to páčilo. Nečakal som však, že by si niekto to CD aj kúpil," povedal pre časopis NME. "Myslel som si, že sa im to iba páči a radi sa na tom zasmejú, no rozhodne som nepredpokladal takýto úspech. Keď sme ho nahrali, boli sme na seba veľmi hrdí, že sa nám to podarilo. Či je to dobrý album, sme vtedy vôbec neriešili," dodal. Albumu zabezpečili popularitu prvé dva single - I Bet You Look Good On The Dancefloor a When the Sun Goes Down, ktoré bodovali na najvyšších priečkach britských hitparád. Medzi predchádzajúcich víťazov hlasovania čitateľov NME patrili i albumy Silent Alarm od Bloc Party, debutový album skupiny Franz Ferdinand a Elephant od White Stripes. Agentúra SITA prináša prehľad desiatich najobľúbenejších albumov roku 2006 podľa čitateľov časopisu NME.