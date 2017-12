Kate Winslet zavrhuje trend ultra-štíhlosti

11. dec 2006 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AP) - Britská herečka Kate Winslet považuje súčasný trend vychudnutých modeliek a herečiek za znepokojivý a rušivý. "Je to veľmi znepokojujúce, pretože dievčatá v mladistvom veku sú veľmi citlivé a úzkostlivé," vyjadrila sa 31-ročná Winslet v nedeľňajšom rannom vysielaní televíznej stanice BBC. "Snažia sa prísť na to, kým sú a chcú byť milované. Rozčuľuje ma súčasný vyziabnutý ideál krásy," uviedla herečka. Takýto obraz krásy propagujú kostnaté celebrity typu Nicole Richie a Victoria Beckham, ktorých mnohí vinia za to, že sú nevhodnými vzormi pre mladé ženy a prispievajú k šíreniu porúch stravovania. Organizátori týždňa módy v Madride tento rok zakázali vstup na mólo vychudnutým modelkám, v ďalších svetových mekkách módy sa však ich iniciatíva nestretla s väčším záujmom. Winslet, ktorej film Prázdniny (2006) sa dostáva práve do kín, odmieta mať doma akékoľvek časopisy s extra-štíhlymi modelkami zo strachu, aby ich jej 6-ročná dcéra Mia nevidela. "Je len otázkou času, kedy sa k tomu dostane a ten moment mi už teraz naháňa strach," vyhlásila Winslet, ktorá je vydatá za režiséra Sama Mendesa. Hviezda veľkofilmu Titanic (1997) dúfa, že jej úspech môže byť inšpiráciou aj pre ostatných. "Skromne môžem vyhlásiť, že som normálna osoba. Mám milujúceho manžela a deti a nemusela som schudnúť, aby som to dosiahla. A práve na týchto veciach záleží," uzatvára Winslet.