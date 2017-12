Vinyly sú znovu in

11. dec 2006 o 16:33 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/Reuters) - Staré, dobré vinyly sú opäť v móde. CD single súperia s digitálnymi formátmi, no svoje miesto na trhu si po rokoch znovu kliesnia vinylové platne. Vydávajú ich najmä nezávislé značky a alternatívne hudobné skupiny ako Arctic Monkeys a Kaiser Chiefs. V posledných rokoch pustili niektoré hudobné značky do predaja limitované verzie vinylových platní, ktorých zbieranie sa stalo pre fanúšikov nezávislej hudby vášňou. "Nezávislá scéna sa takýmto spôsobom vyčleňuje navonok," uviedol Toby Langley, spoluzakladateľ hudobného vydavateľstva Transgressive Records, ktoré vydáva alternatívne skupiny ako Subways, Young Knives, či Larrikin Love. "Vinyl je lepšou reprezentáciou hudby pre skupiny," pokračuje Langley a dodáva, že vinyly patria k najpredávanejším formátom vydavateľstva. Z počtu 6-tisíc predaných nosičov je 4-5 tisíc platní, 500 kusov CD a zvyšok tvorí sťahovanie singlu cez internet. Štatistiky uvádzajú, že od septembra 2005 do septembra 2006 si spotrebitelia vo Veľkej Británii kúpili až 1,1 milióna vinylov, čo predstavuje celkový nárast o 6 percent. Pre porovnanie, v zlatej ére vinylov v roku 1979 sa ročne predalo 89 miliónov vinylov. V 80. a 90. rokoch ich vystriedali kazety a CD. V roku 2001 sa v Británii predalo len niečo viac ako 170-tisíc platní. V roku 2005 sa tento počet zvýšil na 1,87 milióna kusov, čo z celkového počtu predaných singlov predstavuje 3,5 percenta. V tom istom roku bolo v Británii vyše 50 percent singlov vydaných aj vo vinylovom formáte. Pracovník siete obchodov HMV, Stuart Allan tvrdí, že vydanie vinylového singlu je pre rockové skupiny vecou prestíže. Po vinyloch je taký dopyt, že sa nestíhajú vyrábať. Ich produkcia sa za posledných 12 mesiacov zdvojnásobila. Tlačiť vypomáha aj česká GZ Digital Media z Lodenic a nemecký Optimal.