Násťroční speváci prestávajú okupovať pop-scénu

11. dec 2006 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AP) - Ešte pred pár rokmi kraľovali v rebríčkoch hitparád -násťročné hviezdičky a kvalitnej produkcii starších umelcov, okolo 30-ky, sa nedostávalo veľa priestoru. Boli to časy skupiny 'N Sync a začiatky speváckych kariér popových princezničiek typu Britney Spears a Christina Aguilera, ktoré vydávali jeden singel za druhým a predávali milióny albumov. Najväčším tromfom bol ich mladý vek. Z tvorby skupiny 'N Sync postúpil Justin Timberlake k produkcii tvorby pre dospelých s výrazným sexuálnym nábojom, Aguilera je vydatá žena a zrelá umelkyňa, ktorá spieva precítené balady. Zdá sa, že podmienkou úspechu prestal byť vek. Mladí interpreti ako JoJo, Rihanna a Chris Brown sú síce úspešní, avšak už nedominujú na pop-scéne. Väčšina najpredávanejších umelcov tohto roka má viac ako 20 či 30 rokov, ako napríklad Gnarls Barkley, Mary J. Blige, James Blunt, Nelly Furtado a Shakira. Dobré výsledky v predajnosti dosiahol aj 60-ročný Barry Manilow, či 65-ročný Bob Dylan. Spomedzi mladistvých hviezd bola v tomto roku úspešná 15-ročná speváčka JoJo, či 15-ročný raper Jibbs. "Myslím, že sa to jednoducho stalo, avšak nie je to porovnateľné s obdobím pred siedmimi rokmi," uviedla JoJo. Spolu s detskými hviezdičkami vyrástli aj ich fanúšikovia. "Veci pre mladých sa stále predávajú a vždy sa budú, ale už nie sú takým trhákom," povedal Rick Krim, vedúci hudobných programov televízie VH1. "Slúžia skôr na jedno použitie," tvrdí Krim. Prieskum Asociácie amerického fonografického priemyslu zistil, že dospelí nad 45 rokov tvoria až 25,5 percenta kupcov hudobných nosičov. Od roku 1996 do roku 2005 vzrástol ich podiel o 15,1 percenta.