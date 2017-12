Na Barrandove sa bude nakrúcať pokračovanie Narnie

12. dec 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA/AFP) - Pokračovanie rozprávkového filmu Narnia: Lev, šatník a čarodejnica (2005) sa bude nakrúcať v nových filmových štúdiách na pražskom Barrandove. Nakrúca sa tam aj pripravovaný veľkofilm Babylon Babies (2007) francúzskeho režiséra Mathieu Kassovitza. Informoval o tom vedúci manažmentu štúdií Vladimír Kuba. Budú to prvé snímky, ktoré v nových štúdiách nakrútia. Ich výstavba stála v prepočte 126 miliónov korún. Štúdiá majú rozlohu štyritisíc štvorcových metrov a zaradili sa tak k najväčším európskym filmovým štúdiám. Ich výstavba bola najväčšou investíciou do filmárskeho priemyslu za posledných 60 rokov. Filmové štúdiá na Barrandove pre prijateľné ceny využívajú často filmárske štáby známych produkcií, ako napríklad novej bondovky Casino Royale (2006).

Pokračovanie filmu Narnia s názvom Chronicles of Narnia: The Prince Caspian (2007) sa bude nakrúcať aj na Novom Zélande a do amerických kín by ho mali uviesť v máji 2008. Nakrúcanie Babylon Babies sa v hlavnom meste Českej republiky začalo už dnes. V hlavnej úlohe sa predstaví malajzijská herečka Michelle Yeoh a americký herec Vin Diesel.