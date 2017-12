Ulica znamená rap, nie getá

„Veľmi ma baví robiť hudbu a potom ju ľuďom dávať,“ hovorí dídžej, producent, rozhlasový moderátor a aj budúci filozof Viktor Hazard (na snímke) o svojom novom CD RapSuperstar mixtape vol.2. Už druhý reprezentatívny mixovaný set s účasťou toho najlepšieho

12. dec 2006 o 9:10 TOMÁŠ PROKOPČÁK

na slovenskej hiphopovej scéne práve uzrel svetlo sveta.

Po nadmieru úspešnom prvom diele je to logické rozhodnutie. Navyše, na rozdiel od podobného českého výberu Nejbr mix, je ten Viktorov originálnejší koncep­ciou dídžejského setu a mnohými skladbami nahranými práve pre túto výberovku. Napriek tomu sa tretí diel neplánuje.

„Vkladám do toho veľa zbytočnej energie, ktorú by som mohol vkladať do iných vecí,“ hovorí Viktor na margo pomerov na hiphopovej scéne, ktoré sa od nadšených pionierskych začiatkov výrazne zmenili. „Predtým bolo väčšie nadšenie okolo tej roboty. Aj väčšie nadšenie okolo tej scény.“ Na druhej strane priznáva, že robenie hudby ho stále veľmi baví. I preto sa na albume v niektorých skladbách predstaví aj ako producent.

Zdôrazňuje najmä, že tento album je ulica. Nejde pritom o nejaké hranie sa na zlých chlapcov z Bronxu. „Ulica znamená rap, pretože rap je z ulíc, vždy si ho počul na ulici. To neznamená nejaké getá,“ tvrdí. „To neznamená, že my sedíme niekde s brokovniciami.“ Rap je podľa neho ulicou stále preto, lebo ho na ulici môžeme nájsť.