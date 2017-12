Nový muzikál Janka Ledeckého bude úplne iný ako predchádzajúce

12. dec 2006

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Český hudobník Janek Ledecký sa okrem sólovej speváckej kariéry a účinkovania v skupine Žentour preslávil ako úspešný autor muzikálov. Jeho prvotinou bolo spracovanie Hamleta, ktoré malo premiéru v novembri 1999. Vo februári 2003 nasledovala premiéra muzikálu Galileo. V rozhovore pre agentúru SITA Ledecký prezradil, že momentálne dokončuje nové libreto. Tento raz však nepôjde o spracovanie historickej témy. Vymyslel si totiž príbeh, ktorý sa odohráva v súčasnosti. "Neviem, čo by som o tom mohol povedať, aby som to neprezradil, alebo to celé nevyrozprával," zamyslel sa a dodal, že do leta chce mať všetko pripravené tak, aby mohli začať skúšať. Kedy približne by mohla byť premiéra, ale zatiaľ nevie.

V novom muzikáli podľa jeho slov nebude chýbať love story, ale bude tam omnoho viac činohry a tanca, ako v jeho predchádzajúcich dielach. "Za tých pár rokov, čo som v divadle, som sa veľa naučil a chcem ľuďom ukázať veci, o ktorých si myslia, že sa v divadle nedajú urobiť, a ktoré v divadle nikdy nevideli, ale ja som už prišiel na to, ako ich tam urobiť, takže sa teším na to, keď ľudia pôjdu z divadla a vôbec nebudú veriť svojim očiam a budú mať pocit, že sa im to iba zdalo," prezradil na záver. Predstavenie bude preto podľa neho veľmi náročné na skúšanie a "bude to muzikál úplne iného razenia, ako by odo mňa niekto čakal. Mňa ale baví robiť veci inak, než sa čaká."