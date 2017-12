Support Lesbiens nechceli byť prví anglicky spievajúci Česi

12. dec 2006 o 10:53 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Česká skupina Support Lesbiens sa na konci roka 2004 stala prvou anglicky spievajúcou domácou kapelou, ktorá sa dostala na prvú priečku hranosti v českých rádiách. Ich singel Cliché bol prvou českou piesňou v angličtine na špici rebríčka, v žiadnom prípade však nie poslednou. "Vtipné na tom je, že sme sa o to pokúšali mnoho rokov a potom sa nám to podarilo týždeň predtým, ako sa na prvé miesto dostal Dan Bárta s filmovou pesničkou On My Head," poznamenal na adresu úspechu frontman skupiny Kryštof Michal. Nepovažuje to však za výnimočný okamih v histórii kapely, lebo ako zdôrazňuje, nechceli byť prví anglicky spievajúci Česi na prvom mieste - "proste sme chceli byť na prvom mieste, ako každý iný a bolo úplne jedno, či spievame po česky alebo po anglicky." Napriek tomu, ale pripúšťa, že svojím víťazstvom "zbúrali" isté nepísané tabu. Podľa gitaristu Hynka Tomana sa na českej hudobnej scéne predsa len niečo stalo. "Príkladom je kapela Clou, ktorá výrazne bodovala s anglickým singlom Island Sun," spresnil, no dodal, že v súčasnosti je úplne jedno, či interpret spieva po česky alebo po anglicky - každý nováčik má totiž problém presadiť sa. "Je oveľa väčší problém, dostať akúkoľvek domácu novinku do nejakých rotácií - ten trend je trošku prapodivný," skonštatoval

Kryštof zdôrazňuje, že ak sa už nejaký český, či slovenský interpret rozhodne spievať v angličtine, alebo akomkoľvek cudzom jazyku, mal by si dať záležať na tom, aby to bolo v poriadku. On sám sa pri písaní anglických textov nespolieha len na svoje schopnosti. Všetky texty na aktuálny album Euphony & Other Adventures totiž konzultoval s Angličanom Alexom Limburkom, s ktorým spolupracuje už dlhé roky a cez internet komunikovali aj s Alexovým bratancom, ktorý žije v Anglicku. "Ak chce človek používať ako výrazový prostriedok angličtinu alebo akýkoľvek iný jazyk, tak ho musí používať tak, aby poslucháči nepremýšľali o tom, že je tam nejaký nedostatok - napríklad v angličtine, a to bohužiaľ často počuť," vyjadril sa Kryštof, podľa ktorého sa okrem jeho skupiny, na českej scéne objavila ešte jedna kapela, ktorej angličtina nerobí problémy - Clou.

Support Lesbiens podľa Kryštofa spievajú po anglicky z dvoch základných dôvodov. "Vzniklo to spontánne - nebol to žiaden kalkul - naopak kalkul by od nás bol, keby sme v nejakej fáze začali spievať po česky. Ťažko by sme vysvetľovali prečo a ten kalkul by nám prišili okamžite všetci. Druhá vec, prečo sme o tom vôbec nerozmýšľali, bola, že moje znalosti angličtiny boli také dobré, že nás už v úplných začiatkoch považovali za zahraničnú kapelu," vysvetlil Kryštof. Najdôležitejším momentom bolo podľa neho to, že "to neškrípalo v angličtine". Pripúšťa však, že by sa určite našiel Angličan, ktorý by povedal, že to až tak v poriadku nie je.