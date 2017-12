BRATISLAVA 12. decembra - Nazrieť do zákulisia magického sveta Formuly 1 tesne pred štartom či byť divákom v prvých radoch na Veľkých cenách je snom mnohých priaznivcov týchto najrýchlejších automobilových ...

12. dec 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 12. decembra - Nazrieť do zákulisia magického sveta Formuly 1 tesne pred štartom či byť divákom v prvých radoch na Veľkých cenách je snom mnohých priaznivcov týchto najrýchlejších automobilových pretekov na svete. V termíne od 29. novembra 2006 do 14. januára 2007 sa môže tento sen mnohým čiastočne splniť. Verejnosť má jedinečnú príležitosť navštíviť Galériu mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí a pozrieť si fascinujúcu výstavu fotografií prvého oficiálneho slovenského fotografa Formuly 1 Martina Trenklera. Výstava nazvaná Fotograf Martin Trenkler - prvý Slovák vo Formule 1 sa realizuje v rámci siedmeho ročníka umeleckého projektu Henkel Slovensko Slovensku. Tento ročník je výnimočný tým, že realizátor projektov, spoločnosť Henkel Slovensko, v tomto roku oslavuje 15. výročie svojho založenia. Okrem výstavy fotografií spoločnosť Henkel Slovensko podporila vydanie publikácie Tvary a tváre F1 s fotografiami Martina Trenklera, na ktorej autorsky spolupracoval kurátor výstavy PhDr. Marián Pauer, ESFIAP.

Úspešný projekt Henkel Slovensko Slovensku realizuje spoločnosť Henkel Slovensko už po siedmykrát. Po výstavách diel Andyho Warhola, Deža Hoffmanna, Kolomana Sokola, Arthura Fleischmanna, Jána Zoričáka a Andreja Reisera bude verejnosti predstavený mladý ambiciózny fotograf Martin Trenkler, ktorý je oficiálnym fotografom najrýchlejších automobilových pretekov na svete Formuly 1. Cieľom spoločnosti Henkel Slovensko je každoročne predstaviť verejnosti úspešné osobnosti z oblasti umenia, ktorých rodné korene siahajú na Slovensko a preslávili sa v medzinárodnom kontexte.

Aj prostredníctvom výstavy fascinujúcich fotografií zo sveta F1 si chce spoločnosť Henkel Slovensko pripomenúť 15. výročie svojho založenia a zároveň má jedinečnú možnosť verejnosti priblížiť jednu zo svojich štyroch divízii – Henkel technológie, ktorá s Formulou 1 úzko súvisí. Spoločnosť Henkel je už viac ako desať rokov oficiálnym dodávateľom tímu McLaren Mercedes v oblasti lepidiel, tmelov a povrchových technológií, vďaka ktorým sú monoposty a taktiež iné automobily tichšie, pevnejšie, pohodlnejšie, silnejšie a bezpečnejšie.

Martin Trenkler sa narodil v roku 1982 v Trebišove. V roku 2001 začal študovať na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave, no po troch semestroch odišiel do Frankfurtu nad Mohanom na stáž u renomovaného nemeckého fotografa Rainera Schlegelmilcha. Prvú Veľkú cenu F1, už ako akreditovaný fotograf, absolvoval v roku 2002 v Rakúsku. O dva roky neskôr sa stal hlavným fotografom F1 Magazine, oficiálneho časopisu Formuly 1. V roku 2004 sa stal M. Trenkler Laureátom ceny o Najkrajšiu fotografiu roka na 20. ročníku Medzinárodného automobilového festivalu v Paríži. V roku 2005 vydal M. Trenkler prvú vlastnú knižnú publikáciu Formula One in Pictures a v súťaži Team Spirit získal 1. miesto na Veľkej cene Maďarska. Doteraz absolvoval Veľké ceny F1 v Európe, Malajzii, Bahrajne a v Brazílii.

Na výstave „Fotograf Martin Trenkler – prvý Slovák vo Formule 1“ v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci je prezentovaných vyše 50 fotografií tohto mladého a úspešného fotografa a je jednou z prvých veľkých prehliadok tvorby Martina Trenklera. Strhujúce fotografie z cyklu Tvary a tváre F1 charakterizoval kurátor výstavy Marián Pauer slovami: “Snímky sú perfektným dokumentom veľkých cien, spĺňajú kritériá, aké na ne kladú médiá. Ich precíznosť a faktografickú bohatosť oceňujú aj odborníci z motoristických kruhov. S neuveriteľnou presvedčivosťou približujú neopakovateľné okamihy laikom i všetkým priaznivcom tohto atraktívneho športu.“ Ako ďalej o Martinovi Trenklerovi píše Marián Pauer: „Darí sa mu v dvojrozmernej ploche fotografií vytvoriť ilúziu pohybu, čisto fotografickými prostriedkami zachytiť atmosféru nabitú ekrazitom, kamenné tváre pilotov v maximálnom sústredení, kedy im v očiach priam exploduje napätie, a vzápätí ich ukáže ako smrteľníkov z mäsa a kostí.“

Spoločnosť Henkel Slovensko tiež sponzoruje vydanie publikácie s fotografiami Martina Trenklera nazvanej Tvary a tváre F1, ktorá priblíži dielo tohto fotografa.

„Henkel – A Brand like a Friend“. Henkel je vedúca spoločnosť so značkovými produktmi a technológiami, ktoré uľahčujú, zlepšujú a skrášľujú život ľudí. Spoločnosť Henkel pôsobí v troch strategických oblastiach podnikania: starostlivosť o domácnosť, starostlivosť o telo, lepidlá, tmely a povrchové technológie. Popri svojich obchodných aktivitách sa spoločnosť Henkel angažuje aj v sociálnej a charitatívnej oblasti, ako aj v oblasti podpory kultúrneho života.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Simona Mištíková

Interel

Tel.: 02/4342 2978

Fax: 02/4333 0003

e-mail: mistikova@interel.sk

Jana Baginová, Henkel Slovensko

PR Manager

Tel: 02/50246213

Fax: 02/50246301

e-mail: jana.baginova@sk.henkel.com

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .