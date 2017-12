Bývalý bubeník The Doors John Densmore sa rozvádza

12. dec 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 12. decembra (SITA/AP) - Bývalý bubeník legendárnej skupiny The Doors John Densmore podal žiadosť o rozvod manželkou, s ktorou boli svoji 16 rokov. Podľa dokumentov podaných v piatok 8. decembra na vrchnom súde v Los Angeles, 62-ročný Densmore uviedol ako dôvod rozvodu s filmárkou a dokumentaristkou Leslie Frances Neal neprekonateľné rozdiely. Densmore požaduje spoločnú starostlivosť o ich 14-ročnú dcéru Luku.

Skupina The Doors sa rozpadla niekoľko rokov po smrti speváka Jima Morrisona v roku 1971 a Densmore sa začal zaujímať o divadlo a písanie. Napísal svoju biografiu a pomohol manželke produkovať dokumenty Juvies (2004) a Road to Return (2006). Densmore sa dostal do súdneho sporu s bývalými kolegami zo skupiny Rayom Manzarekom a Robbym Kriegerom o autorské práva na názov skupiny. Súd minulý rok vydal trvalé nariadenie zakazujúce Kriegerovi a Manzarekovi používať názov The Doors.