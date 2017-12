Veľvyslanec dancehallu a hip-hopu - fenomenálny Sean Paul

BRATISLAVA 12. decembra (SITA) - Hudobník, ktorého mnohí označujú titulom dancehallový kráľ - Sean Paul,

12. dec 2006 o 19:00 SITA

vlastným menom Sean Paul Henriques, sa narodil 8. januára 1973, podľa iných v roku 1975, v Kingstone na Jamajke. Rytmy, ktoré sú súčasťou jeho hudobného prejavu, súvisia nielen s jeho prirodzeným talentom, ale aj s jeho jamajsko-portugalsko-čínskym pôvodom. Portugalská krv mu koluje v žilách po otcovi, Seanova matka je známa jamajská maliarka. Obidvaja rodičia sa kedysi aktívne venovali atletike. Sean Jamajku reprezentoval v plávaní, ale aj na vodnopólových súťažiach. Po ukončení jamajskej Technickej univerzity pracoval v banke.

Dancehall a reggae mu učarovali ešte ako tínedžerovi. Vplyv na neho mali umelci ako Lt. Stitchie, Major Worries a Supercat. O niekoľko rokov neskôr, keď začal sám skladať, vytvoril niekoľko demonahrávok. V roku 1996 po vydaní niekoľkých singlov urobil zásadné rozhodnutie - začal spolupracovať s producentom Jeremy Hardingom, majiteľom nahrávacej spoločnosti 2 Hard Records. Jeremy v tom čase práve dokončil album Fearless, na ktorom sa nachádza aj Seanova skladba Baby Girl. Zakrátko sa z nej stal hit a nebolo Jamajčana, ktorý by Seana Paula nepoznal. Čoskoro začal spolupracovať so skupinou Dutty Cup Crew. Do povedomia verejnosti sa ako dídžej dostal aj po nadviazaní spolupráce s reggae-popovou zostavou Third World.

V roku 1998 nahral na Hardingov album Playground/Zim Zimma skladbu Infiltrate a týmto hitom sa preslávil aj za hranicami Jamajky. Vďaka nahrávke sa Seanovi Paulovi otvorili dvere do sveta. Ďalším hitom sa stala pieseň Excite Me. Vtedy sa už jeho meno skloňovalo v celej Karibskej oblasti, hlavne v Trinidade a Tobagu a v Guayane. Následne nahral nemenej úspešnú skladbu Deport Them. Sean Paul spojil sily aj s hudobníkom menom Mr. Vegas. Dvojica spolu vytvorila napríklad známu pieseň Hot Gal Today. Sean a Mr. Vegas neskôr spolupracovali aj na dancehallovom hite Tiger Bone. V marci 2000, keď skladba Hot Gal Today "okupovala" hudobný éter, vyšiel Paulov debutový album Stage One. Odvtedy pripojil k svojej diskografii albumy Dutty Rock (2002) a Trinity (2005). Z albumu Dutty Rock sa vo svete predalo približne šesť miliónov kópií a dostal zaň aj prestížne ocenenie Grammy v kategórii Najlepší Reggae Album. Úspešnosť albumu Trinity potvrdzuje aj rastúci záujem o jeho osobu.

Lesk jeho menu dodáva, že v minulosti spolupracoval s hviezdami ako Beyoncé, Busta Rhymes, Jay-Z a inými. A práve rovnako ako Jaz-Z, aj Sean Paul sa chystá predviesť svoju veľkolepú show slovenskému publiku. V rytmoch hitov, ktoré kraľovali rádiám v uplynulých mesiacoch, roztancuje svojich fanúšikov 13. decembra v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Koncert, ktorý odohrá v Bratislave, je jediným v strednej Európe. Sean Paul navštívi Slovensko po prvý raz a chce sa tu poriadne zabaviť. Po koncerte prisľúbil dokonca aj afterparty v klube Sparx.

SPRACOVANÉ PODĽA: seanpaul.co.uk, sean-paul.net/, ticketportal.sk/podujatie_search.asp?ID=11740, starpulse.com/Music/Sean_Paul/Discography/Index/P353486/1/.