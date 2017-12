Mozartovo dielo na internete zadarmo

Kompletný súbor notových zápisov hudobných diel Wolfganga Amadea Mozarta je teraz zadarmo k stiahnutiu na internete. Do úplne interaktívnej a multimediálnej podoby má však byť internetová verzia zborníkov dotiahnutá až v roku 2020.

13. dec 2006 o 8:30 (čtk)

Nadácia Mozarteum so sídlom v Salzburgu pracuje už od roku 1954 na novom kritickom vydaní súbornej Mozartovej tvorby. Z plánovaných 127 knižných zväzkov dosiaľ vyšlo 122. „Digitalizácia Mozartovho diela je rozhodujúcim príspevkom k celosvetovému rozšíreniu jeho hudby,“ vyhlásil prezident nadácie Johannes Honsig-Erlenburg. „Mozartovo dielo by malo byť ihneď zadarmo k dispozícii i v africkom buši, kde majú ľudia sťažený prístup k notovým záznamom,“ dodal.

Mozart je vôbec prvým hudobným skladateľom, ktorého dielo bolo kompletne umiestnené na internet. Zborník na internetovej adrese dme.mozarteum.at číta 25 734­ strán notových záznamov a 8441 strán kritických komentárov.

Jednotlivé diela môžeme vyhľadať podľa názvov alebo zadaním príslušného čísla Köchelovho zoznamu, ale aj po­dľa tóniny, druhu alebo tempa kompozície.

„Avšak to je len začiatok,“ hovorí vedecký šéf Mozartea Ulrich Leisinger. „V lete 2007 dáme na sieť celú našu zbierku pôvodných rukopisov... Pokiaľ sa podarí presvedčiť múzeá v Paríži a v Krakove, budeme môcť ponúknuť on-line 90 percent Mozartových rukopisov,“ sľubuje Leisinger. V priebehu dvoch až troch rokov by mali prísť na rad ďalšie Mozartove texty, teda listy a zápisky, doplnené rôznymi dokumentmi a obrazovým materiálom vrátane odkazov k jednotlivým partitúram.

Zhruba od roku 2010 by mala začať vznikať „digitálna Mozartova edícia“. Na konci tohto úsilia v roku 2020 by mali stáť kompletné, nespočetné odkazy, prepojená databáza s možnosťou vypočutia ukážok a ďalšími interaktívnymi prvkami. Má byť napríklad možné jednotlivé skladby transponovať do iných tónin alebo si z partitúr vytiahnuť noty len k vybranému nástroju v orchestri. To však bude vyžadovať ešte mnoho práce, náročných technických a koncepčných riešení a nemalé finančné výdavky, sú si vedomí experti.

Len ako náhradu za budúci ušlý zisk vraj nadácia zaplatila 400 000 eur (vyše 11 miliónov korún) knižnému nakladateľstvu Bärenreiter, ktoré sa špecializuje na vydávanie hudobnín a publikuje Mozartov zborník.