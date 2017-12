Jan Kraus o novom riaditeľovi Hrehovi: Ľutujem STV

BRATISLAVA - Konflikt nového riaditeľa STV Radima Hrehu so známym českým moderátorom Janom Krausom pokračuje na Slovensku. Kraus včera odmietol naplánovanú spoluprácu s STV, pretože ju už riadi Hreha, ktorý podľa neho televízii nerozumie a je iba lobisto

13. dec 2006 o 10:30 MIRKA KERNOVÁ

Kraus mal v marci moderovať reláciu Osobnosť televíznej obrazovky OTO 2006. "Nebudem účinkovať v žiadnej televízii, ktorej šéfuje Hreha," hovorí dnes. Už do zmluvy s produkčnou spoločnosťou JAM Film, ktorá má program pripraviť, si dal klauzulu, že ak sa novým riaditeľom stane Hreha, zmluva je neplatná.

Zvolenie Hrehu za šéfa STV včera Kraus komentoval takto: "Pre nás v Česku to je dobrá správa, že sme ho vypudili, pre STV zlá správa, že ho tam majú."

Spor medzi Hrehom a Krausom sa začal v marci v Českej televízii, kde má Kraus talkshow Uvolněte se, prosím, a kde sa Hreha stal šéfom sekretariátu generálneho riaditeľa Jiřího Janečka. "Pán Hreha je pre mňa problém. Prečo tam je takýto človek? Ako viete, že nie je stále zviazaný s loby komerčných televízií?" povedal o ňom Kraus v týždenníku Respekt. "Buď bude ČT s Krausom, alebo s Hrehom, ale s oboma naraz nie."

Nebol jediný, komu Hrehovo pôsobenie prekážalo. Po nejakom čase, keď sa kauze významne venovali české médiá, Hreha z internej pozície z televízii odišiel. Denníku SME povedal, že dodnes je externým mediálnym poradcom, čo potvrdil aj hovorca ČT Martin Krafl. Hreha podľa neho odišiel na vlastnú žiadosť po dohovore s generálnym riaditeľom.

Proti Hrehovým včerajším vyjadreniam v rozhovore v SME sa ohradili aj odborári z Českej televízie. "Kraus žiadnu revoltu proti pánovi Hrehovi medzi odborármi ČT nemusel zdvíhať, pretože odborári v ČT vedia čítať a dokonca majú aj pamäť," povedal člen vedenia odborov Adam Komers. Hreha podľa neho riadil ako riaditeľ sekretariátu generálneho riaditeľa ČT len dve sekretárky Rady ČT a trvalo to asi 2 mesiace. "V ČT v podstate nič nerobil, len sa tým bez ostychu chváli v životopise."

Hreha je podľa Komersa "úplne obyčajným lobistom", ktorý svojimi lživými článkami na serveri Česká média dlhodobo Českú televíziu poškodzoval, a potom sa v nej bez hanby zamestnal. "To bol tiež hlavný dôvod, prečo ho zamestnanci a dokonca aj veľká časť vrcholového manažmentu ČT neprijala a jeho pozícia v ČT bola úplne neudržateľná."

Komers si je istý, že Hrehova éra v STV nebude nijako dlhá. "Len verím, že jeho pôsobenie Slovenskú televíziu nepoškodí viac, než je zdravé."

Hreha Krausove a Komersove vyjadrenia včera komentovať nechcel. "Nechcem sa už dnes ponárať do týchto vôd. Je to množstvo emotívnych vyjadrení, musel by som si objednať nejakú analytickú firmu, ktorá by spätne vyhodnotila moje články. Nevidím na to dnes dôvod a navyše nemám na to vôbec čas," povedal.