Britská filmová akadémia zmenila pravidlá pre ceny BAFTA

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Zmena pravidiel pre udeľovanie britských filmových cien BAFTA zmarila nádeje niektorých favoritov tohtoročnej sezóny. Britská filmová akadémia totiž rozhodla, že o ceny ...

13. dec 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 13. decembra (SITA) - Zmena pravidiel pre udeľovanie britských filmových cien BAFTA zmarila nádeje niektorých favoritov tohtoročnej sezóny. Britská filmová akadémia totiž rozhodla, že o ceny sa môžu uchádzať len filmy, ktoré uvedú do britských kín pred slávnostným ceremoniálom - teda do 11. februára, nie do konca marca, ako v uplynulých rokoch. Podľa internetovej stránky spoločnosti BBC news.bbc.co.uk, sa táto zmena dotkne napríklad filmov Letters from Iwo Jima Clinta Eastwooda, The Good Shepherd Roberta De Nira alebo The Good German Georgea Clooneyho.

Vojnová dráma Letters from Iwo Jima, ktorej britská premiéra je naplánovaná na 23. februára 2007, získala za posledný týždeň dve filmové ceny pre najlepší film roka. Film ocenilo americké združenie kritikov National Board of Review (NBR) a Asociácia losangeleských filmových kritikov. O cenu BAFTA sa ale bude môcť uchádzať až v roku 2008. V piatok 23. februára 2007 sa do britských kín dostane aj dráma o histórii CIA The Good Shepherd v réžii Roberta de Nira. O dva týždne neskôr - 9. marca 2007, uvedú thriller v réžii Georgea Clooneyho The Good German.

Tejto zmeny sa podľa BBC obávajú aj distribútori. Na záujem divákov o filmy totiž podľa nich nevplýva len udeľovanie Oscarov, ale aj ceny BAFTA, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každoročného kolotoča udeľovania filmových cien. Ak z neho vypadnú, na záujme divákov sa nič nezmení, ale podľa kritikov spomínanej zmeny, spôsobia na trhu zmätok. "Predstavme si, že Letters from Iwo Jima získa vo februári Oscara pre najlepší film," načrtáva európsky redaktor filmového časopisu Variety Adam Dawtrey a pokračuje: "V budúcom roku sa bude uchádzať o ceny BAFTA a pokojne ich môže získať niekoľko, ale v konečnom dôsledku to bude úplne irelevantné." Distribútori podľa neho prejavovali sympatie voči cenám, ale zmena pravidiel ich môže v súvislosti s propagáciou filmov postaviť do ťažkej pozície.